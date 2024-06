Ricardo de los Santos plantea unificación elecciones municipales con nivel congresual y presidencial

Crítica Método de Hondt en elección de diputados, y favorece tope en exoneración a congresistas

Santo Domingo,- El presidente del Senado propone que, de cara a la reforma constitucional que impulsa el presidente Luis Abinader, se establezca como requisito el voto del 95 % de los asambleístas para futuras modificaciones a la Carta magna que versen sobre el tema de la reelección presidencial

El senador Ricardo de los Santos dijo que con ese porcentaje no habrá forma humana para reformas constitucionales con fines reeleccionistas, una práctica que ha sido costumbre cuando los presidentes de turno quieren prologar su mandato en el poder más allá de lo que establece el texto sustantivo al momento de su elección presidencial.

De Los Santos afirmó que si continúa al frente de la Cámara Alta, que además ostenta la presidencia de la Asamblea Nacional, garantiza cumplir con el compromiso que ha manifestado el presidente Luis Abinader en el sentido de que no permanecerá en el cargo más allá del 16 de agosto del 2028.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el senador por la provincia de Sánchez Ramírez dijo que la población puede estar tranquila porque lo que se busca con una reforma constitucional es poner los candados para que se respete lo que dice el artículo 124, que establece dos periodos y jamás.

Aclaró que, cuando se refiere a dos periodos, no quiere decir que a alguien lo eligen por ocho años, sino que resulta electo por primera vez para un mandato de cuatro años, luego tiene el derecho de repostularse por cuatro años más, y si lo logra, jamás pueda volver aspirar a la Presidencia de la República.

Insistió que el presidente Abinader ha sido más que claro y enfático de que en el 2028 él se va del Palacio Nacional, y eso a nadie le debe caber la menor de las dudas.

“Luis Abinader no se presentará Jamás como candidato presidencial, y en nuestro caso, si volvemos a ser electo como presidente de la Cámara Alta que, por consiguiente, sería el presidente de la Asamblea Nacional, la sociedad puede estar segura de que eso no va a variar”, precisó Ricardo de los Santos.

De los Santos fue enfático al precisar que una vez votada la Ley que declara la necesidad de convocar la Asamblea Revisora, los asambleístas no variarán los puntos que establezca la citada norma.

“Nosotros asumimos el compromiso ante el país de que lo que verdaderamente buscamos es ponerle un candado a la Constitución de la República”, enfatizó.

El alto funcionario del Poder Legislativo agregó que, “Sí usted me pregunta a mí, cuál sería ese candado, bueno, yo soy de opinión que tenemos que poner una cantidad súper calificada de legisladores, no de los presentes, sino de la matrícula de los legisladores, que pudiera ser un 95% de la matrícula completa de los asambleístas para poder modificar nueva vez la Constitución, y yo creo que con eso no habría forma humana de que nadie pueda lograrlo”.

El legislador oficialista indicó que el presidente de la República le ha manifestado, de manera privada, en varias ocasiones, lo que le ha dicho al país públicamente que no le interesa volver a ser candidato presidencial.

Dice que, con su propuesta de establecer como requisito el voto del 95% de los asambleístas para la reforma constitucional que verse sobre el tema de la reelección, lo que persigue es impedir que “nadie que llegue al Palacio Nacional se deje llevar del egoísmo del poder para tratar de perpetuarse en la Presidencia más allá de dos periodo como lo establece la Constitución vigente”.

Aclaró que, habrá que esperar la propuesta que envié el Poder Ejecutivo, ya que su Consultor Jurídico Antoliano Peralta reveló la pasada semana que el presidente Luis Abinader le instruyó para que comience a trabajar en una propuesta de modificación a la Carta Magna.

Favorece unificación elecciones porque el país do resiste dos procesos electorales en tres meses

El senador por la provincia Sánchez Ramírez Ricardo de los Santos favorece que en la propuesta de reforma constitucional que impulsa el presidente Luis Abinader se contemple la unificación de las elecciones municipales con las congresuales y presidencial.

“Yo creo que el país no resiste dos procesos electorales con solo tres meses de separación entre uno y otro, es verdad que hemos mejorado bastante como país democrático, la democracia ha mejorado mucho, pero nos corremos el riesgo de que el árbitro de los comicios de febrero, que es el mismo que deberá arbitrar el proceso de mayo, con una diferencia de 90 días, se pueda dar el caso que, aun no se haya concluido con el proceso de febrero, tenga que ir montando el de mayo”, subrayó el presidente del Senado.

Dijo que eso es algo que hay que manejarlo con sumo cuidado, y por eso nunca ha estado de acuerdo con que esos dos procesos fueran tan cercanos.

“Todo por el contrario, si a mí me preguntan, lo que me gustaría fuera la unificación de ambos procesos, porque, cuando teníamos las elecciones de medio término había las críticas de que nos pasábamos los cuatro años en campaña, y eso era algo evidente, yo creo que debemos buscar la fórmula de que se puedan unificar los dos procesos”, sugirió.

El legislador oficialista reconoce las complicaciones que eso podría provocarle a la Junta Central Electoral, porque de acuerdo con la ley de Régimen Electoral 20-23 hay siete niveles de elección, y eso significa que eso es un proceso complejo.

“Pero, yo entiendo que con la complejidad de este, aun haciendo el montaje para un solo proceso de elección, le sale más barato al pueblo dominicano que los dos proceso que se hacen ahora, y soy de lo que entiende que una fórmula pudiera ser bajar la cantidad de votantes en los colegios, para que haya el tiempo necesario, y de una manera cívica y pausada, la gente pueda ir a ejercer el sufragio”, ponderó el funcionario.

Explicó que, “sí se aumenta el número de colegios electorales, se puede reducir la cantidad de votantes en dichos centros, y hay facilidad para llevar a cabo un proceso que sea más manejable por parte de las autoridades electorales, por el tema de la cantidad de boletas”.

Sostuvo que eso es una carpintería que hay ver y analizar, y eso debe ser fruto de las discusiones y el consenso que promueve el oficialismo, donde participen todas las fuerzas políticas y la sociedad civil.

Otro aspecto que, entiende el senador Ricardo de los Santos, debe ser debatido en la reforma constitucional es la independencia del Ministerio Público, y que el procurador general de la República no sea miembro del Consejo Nacional de la Magistratura.

En cuanto a la reforma fiscal, el legislador y empresario del transporte reconoció que la misma deberá afectar algún sector, pero dio garantías de que se protegerá a la población más vulnerable del país.

El presidente del Senado Ricardo de los Santos se unió a diversos sectores que no están de acuerdo con el Método de Hondt, el cual sirve como complemento para la escogencia de diputados, por considerar que el mismo no representa de manera genuina la intención del votante en un sistema de elección preferencial.

“Yo veo, a título personal, injusto que si yo me fajo a trabajar y me busco 14,000 votos, y el método lleva a alguien con 4,000, 3000, y hasta 2,000 votos, es decir, dicho método cuando se aplica le dice a la sociedad, a los 14,000 ciudadanos que votaron mí, que no tiene la razón y que, por el contrario, quien tiene la razón es el que ha recibido los 2,000 votos, yo creo que eso es algo que debemos analizarlo a profundidad”, advirtió el congresista.

“Es doloroso cuando tu te faja hacer un trabajo y consigue una matrícula de tal nivel de votación, y otro con una muy inferior sea el que resulte electo”, insistió el dirigente del Partido Revolucionario Moderno.

El funcionario del Poder Legislativo reconoce que dicho método está establecido por ley, “y nosotros entendemos que en un momento te favorece, y en otro te desfavorece, y lo que se ha perseguido es que haya mayor representatividad en el Congreso”.

En otro orden, el presidente de la Asamblea Nacional defendió la transparencia con que se maneja el Fondo de Gestión Provincial Senatorial, conocido como el barrilito, y puso como ejemplo el caso de su provincia Juan Sánchez Ramírez donde su oficina dispone de cuatro ambulancias y un carro fúnebre, debido a que, anteriormente, las personas de escasos recursos llevaban a sepultar sus parientes fallecidos en una camioneta, sin ningún tipo de dignidad para ellos y el difunto.

Con respecto a las exoneraciones que se entregan a los legisladores, el presidente del Senado favoreció que estas tengan un tope, y no que sean abiertas como sucede en la actualidad.