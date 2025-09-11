Presidente Trump: “Hay grandes avances” en caso Charlie Kirk

A teacher from Gurukul school of Art completes artwork to pay tribute to Charlie Kirk who was shot and killed, in Mumbai, India, Thursday, Sept. 11, 2025. (AP Photo/Rajanish Kakade)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que se han logrado “grandes avances” en la investigación para dar con el asesino del activista conservador Charlie Kirk, quien falleció el miércoles tras recibir un disparo durante un evento universitario.

El mandatario republicano, de quien Kirk era un ferviente seguidor, dio estas declaraciones a la prensa en los jardines de la Casa Blanca antes de partir hacia Nueva York donde acudirá a un partido de béisbol y pasará el fin de semana.

Preguntado sobre la motivación del asesino, Trump dijo que tiene «indicios», pero afirmó que ofrecerá detalles más adelante.

Velas delante de una foto del fallecido activista político estadounidense Charlie Kirk durante una vigilia en respuesta a su asesinato, en Berlín, Alemania, el 11 de septiembre de 2025. EFE/EPA/Clemens Bilan

También confirmó que habló por teléfono con la viuda de Kirk,. Erika, de quien dijo que está «absolutamente devastada».

La búsqueda del tirador de Charlie Kirk

Las autoridades siguen buscando al asesino de Kirk, quien habría disparado desde el tejado de uno de los edificios de la Universidad de Utah Valley para luego escapar.

El FBI difundió este jueves fotografías del presunto autor del crimen y ofreció una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que conduzca a su arresto.

La policía extiende cinta adhesiva por el campus tras el tiroteo de Charlie Kirk, en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, EE. UU., el 10 de septiembre de 2025. EFE/EPA/Marielle Scott

Kirk, de 31 años y uno de los ‘influencers’ de derecha más famosos de Estados Unidos, recibió un disparo mientras participaba en un debate universitario frente a centenares de personas.

