Presidente visita Pedro Brand, realiza “Gobierno contigo”

El presidente Luis Abinader anunció ayer la ejecución de diversas obras en Pedro Brand, en la provincia Santo Domingo, donde celebró el III encuentro de “El Gobierno Contigo”, entre las cuales están la construcción de un Instituto Tecnológico de las Américas (Itla), un Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), un Comedor Económico, un acueducto y el traslado del peaje.

El encuentro que inició pasadas las 6:30 de la tarde se llevó a cabo en el liceo Profesora Evelina Urbano González de esa comunidad, donde prometió fortalecer los programas de ayuda social y escuchó los reclamos, quejas y peticiones de los comunitarios.

Puede leer: Código Penal: Pacheco pide a los diputados respetar el criterio de sus colegas

La comunidad clamó por becas, arreglos de calles, recogida de basura, más fuentes de empleos, mejoras en los servicios públicos y mejor patrullaje policial para fortalecer la seguridad de los residentes.

Tal es el caso de Anthony Almánzar, representante de la Asociación de Jóvenes Profesionales de Pedro Brand, quien se quejó porque jóvenes que terminan el bachillerato, por falta de recursos, no pueden hacerse de una carrera universitaria, porque “sí llegan programas de becas, pero no llegan a quienes tienen que llegarles. ¿Por qué? Porque si llegan cinco, se las dan al hijo de quien está “pegao”.

A lo que el mandatario respondió “eso no es verdad. Aquí se está haciendo una comisión totalmente independiente. Y los reto a que si se lo dan a alguien (por estar pegado), que me lo digan. No podemos repetir sin pruebas. Ahora, si usted me dice: le dieron a fulano, pero eso no es verdad. Eso yo se lo puedo garantizar”.

En ese orden, anunció varias iniciativas, entre estas la reparación de calles, avenidas y el fortalecimiento de centros de salud y educativos locales.

Prometió a reforzar la seguridad con un aumento en el patrullaje policial y la instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos, ordenó a los que estaban en el encuentro a responder a las demandas de los comunitarios que expusieron.

Entrega lámparas

En Pedro Brand el presidente Abinader también entregó junto a representantes del Ministerio de Energía y Minas un primer lote de 100 lámparas al alcalde de ese municipio, Ramón Pascual.

“Lo que forma parte de nuestro compromiso con seguir iluminando las calles del país para fortalecer la seguridad en las comunidades”, dijo al destacar el impacto del servicio.