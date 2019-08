Presidentes abogan por salida crisis Venezuela

Los presidentes de Colombia y Perú coincidieron ayer en la necesidad de tomar más acciones internacionales que permitan solucionar la crisis que afecta a Venezuela.

Ambos países se han visto afectados por la masiva migración de venezolanos hacia sus territorios. Actualmente hay 1.3 millones de migrantes de Venezuela en Colombia, mientras que en Perú se han asentado 750,000.

El colombiano Iván Duque se reunión con su homólogo Martín Vizcarra en la ciudad amazónica de Pucallpa, Perú, y durante el encuentro binacional dijo que “la dictadura en Venezuela arrasó con las libertades, con la capacidad productiva y pauperizó a todo el pueblo”.

“Eso ha generado un flujo migratorio sin precedentes, donde todos los países hemos asumido con un sentido de fraternidad a un grupo importante de migrantes”, agregó. “Es claro que mientras la dictadura no termine, esos flujos no van a parar”. Duque reafirmó su apoyo a los venezolanos que quieren “sacudirse de la dictadura y establecer nuevamente una estructura democrática” y pidió acompañar las sanciones de la comunidad internacional que se requieran para “aislar” al gobierno del venezolano Nicolás Maduro.

Hace un par de semanas, Washington acordó congelar todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos y se autorizó al Departamento del Tesoro sancionar a cualquier persona, empresa o entidad que ayude a la administración de Maduro. Por su parte, el mandatario peruano aseguró que ante la situación cada vez más crítica y dramática de Venezuela “coincidimos con Colombia como con muchos países del mundo, que debemos buscar una salida para que vuelva al cause democrático”. Colombia y Perú son parte del denominado Grupo de Lima, bloque integrado por otros 12 países que se creó en 2017 con el propósito de buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela.