Presidentes de los Rays renunciarán por venta equipo

Los presidentes de los Tampa Bay Rays, Matt Silverman y Brian Auld, dejarán sus cargos como parte de la venta pendiente del equipo a nuevos dueños.

Los Rays informaron el miércoles que estas decisiones están relacionadas con la venta de la franquicia, que, según informaron, podría concretarse en las próximas dos semanas, a la espera de las aprobaciones finales. El equipo indicó que compartirá información sobre la venta y el nuevo grupo propietario una vez que se complete la transacción.

El propietario Stu Sternberg, quien ha controlado el club desde 2005, ha estado negociando la venta de los Rays a un grupo encabezado por Patrick Zalupski. Silverman y Auld han liderado las operaciones de los Rays tanto interna como externamente desde sus cargos presidenciales.

Puedes leer: Los Delfines del Naco ganan el Campeonato Asonadina 2025

Silverman concluye su 22.ª temporada con los Rays y la 17.ª como presidente del equipo.

Fue ascendido a presidente del equipo en octubre de 2005, cuando tenía 29 años, y posteriormente se desempeñó como presidente de operaciones de béisbol durante tres temporadas, de 2015 a 2017, antes de regresar a la presidencia.