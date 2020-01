Presión Trump a embajadora de Ucrania sacude el juicio

Las nuevas revelaciones sobre los intentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para forzar la salida de Ucrania de la embajadora Marie Yovanovitch dieron ayer, viernes, un toque picante al “impeachment” (juicio político) contra el mandatario.

La cadena ABC anunció ayer que había tenido acceso a un audio, que no ha hecho público, en el que supuestamente se oye a Trump expresando su rechazo a Yovanovitch, testigo clave del proceso y que estuvo al frente de la embajada estadounidense en Kiev entre 2016 y mayo de 2019. De acuerdo a ABC, en el audio Trump clama- “¡Desháganse de ella!”. “Sáquenla de aquí mañana. No me importa. Sáquenla mañana. Sáquenla, ¿de acuerdo? Háganlo”.

ABC asegura que Trump hizo esas afirmaciones en una cena privada en su hotel el 30 de abril de 2018. A ese encuentro acudió supuestamente el ucraniano naturalizado estadounidense Lev Parnas, socio del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, y que está acusado de haber vigilado ilegalmente a Yovanovitch, un asunto que ha provocado la apertura de una investigación en Ucrania. Yovanovitch testificó ante el Congreso de EEUU.

Concluyen exposiciones.- Los “fiscales” demócratas concluyeron ayer, viernes, tras tres días de argumentos su alegato acusatorio contra Trump.

El congresista Adam Schiff cerró poco antes de las 21.00 hora local 24 horas de alegato repartidas en tres días, que darán paso a partir de este sábado a otras 24 de alegato de la defensa.