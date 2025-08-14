Prestige Modeling Academy celebró con éxito el Summer Catwalk

Prestige Modeling Academy celebró con éxito el Summer Catwalk

El desfile se llevó a cabo en las modernas instalaciones de la referida academia, donde 25 modelos en formación de las categorías infantil, adolescente y adulta, quienes demostraron seguridad, carisma y el fruto de su preparación, en vestuarios de playa, trajes de baño y  moda española.

En el montaje de alto nivel, que estuvo bajo un concepto tropical-chic, y cuyo  escenario destacó por una pasarela sobre el agua, que evocó el glamour de los grandes desfiles internacionales; se presentaron las propuestas de Solimar Boutique RD, Nicci Swimsuit Collection y Keysha Luxury – Moda Infantil Española, con diseños frescos, modernos y pensados, para resaltar bajo la hermosa luz de la luna. 

La directora de Prestige Academy, Betsalie Hernández resaltó en su discurso de apertura, que Summer Catwalk es mucho más que un desfile,  “Aquí no solo enseñamos a caminar en pasarela, sino a cultivar disciplina, trabajo en equipo, manejo emocional y seguridad personal; herramientas para cualquier camino que elijan.”

Betsalie Hernandez y Solimar Chalas

El desfile que se buscó destacar la seguridad y autoconfianza de las alumnas, contó con la maestría de ceremonias de Jonairys Roberts.  Los invitados disfrutaron de música en vivo, áreas fotográficas, cócteles temáticos, prestige sunrise, summer rouge y prestige breeze y espacios de convivencia familiar, convirtiendo la velada en una celebración multisensorial.

Con esta edición, Prestige Modeling Academy reafirmó su propuesta única de unir, técnica, valores y presencia escénica para formar modelos y personas íntegras.

Prestige Academy, planea expandir sus programas y llevar sus experiencias de pasarela a  diversos escenarios tanto nacional como internacional.

