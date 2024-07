Una de las supuestas víctimas de Víctor Manuel Kery denunció que cuando tenía 17 años de edad, el “Pastor” hizo que le cogiera confianza como a un padre, lo buscaba para llevarlo a la Iglesia “La Antorcha de la Verdad”, ubicada en el sector Villa Cerro, de Higüey, a amanecer allá haciendo “silicios”.

Así consta en la solicitud de medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra Key, donde se indica que el chico de iniciales I.A.M, afirma que allí en templo religioso, “contra mi voluntad y por miedo, tuve que acceder a hacerle sexo oral”, y a masturbarse mutuamente.

“Me acariciaba el cuerpo entero, me lambía las orejas; me rozaba su miembro, y me decía que lo penetrara por su ano con mi pene; me besaba la boca; me mostraba pornografía, herejías y demás cosas… Este señor llegó a hacer lo mismo con dos compañeros míos…», se lee en el expediente.

La presunta víctima agregó, según el MP, que la última vez que el pastor le intentó violar «fue el 20 de enero del 2024 a las 12:00 a.m., cuando me llevó hacia un rancho en conjunto con otro compañero del pastor, y a ellos dos los vi sosteniendo relaciones sexuales».

Entretanto, una segunda «víctima», sostuvo que también, Víctor Manuel Kery lo obligó «a que lo masturbara, que lo penetrara…»

«Me dijo que si yo decía algo de lo que estaba sucediendo me iba a matar a mí y a mi familia con una pistola que él tiene, porque él tenía entrenamiento militar. Yo vi la pistola que él me mostró», narró el joven J.S.R.

Prisión preventiva

El Ministerio Público informó que «partiendo de la gravedad del hecho antes descrito», solicita a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia imponer la prisión preventiva por tres meses contra Víctor Manuel Kery.

Conforme a lo informado, la audiencia será conocida este jueves en horas de la mañana.

