Presunta violación de cadete: las diversas versiones que mantienen al país confundido

Entre lágrimas y buscando justicia, una madre denunció que su hija, cadete de segundo año en la Academia Hatillo de San Cristóbal de la Policía Nacional, fue drogada y abusada sexualmente dentro de la misma institución.

«Mi hija fue violada en la academia… Fue drogada y violada», aseguró la señora el pasado lunes ante los panelistas del programa El Show del Mediodía.

Manifestó que el caso fue comunicado a Asuntos Internos de la uniformada el 27 de mayo, pero que allí no ofrecieron respuestas a la acusación, ya que, según sus declaraciones, el agresor es el mayor J.M.L.S., subdirector académico de la academia.

«Voy a asuntos internos; cuando me entero, el 27 de mayo, les digo lo que pasó. No hicieron nada, porque lo que hicieron fue avisarle a la academia. El interés fue saber quién fue; cuando supieron que fue el mayor J.L.S, subdirector académico…», pronunció.

Asimismo, la mujer sostuvo que cuenta con las pruebas que confirman su denuncia, al tiempo de solicitar que tanto su hija como su familia reciban protección.

«Yo tengo todo aquí. Yo quiero protección, porque es alto rango el que está en esto», dijo la madre.

Respuesta de la ministra Faride Raful y de la Policía Nacional

De inmediato, la respuesta de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, no se hizo esperar, indicando que la Policía Nacional dispuso, en su momento, la suspensión preventiva del oficial acusado y la apertura de una investigación formal.

«El caso se encuentra bajo conocimiento del Ministerio Público y de los organismos internos competentes que realizan las evaluaciones e investigaciones, para establecer los hechos y determinar responsabilidades», escribió la funcionaria en su cuenta de la red social X.

Faride Raful, además, exhortó a la prudencia y responsabilidad en el manejo público de la información, hasta que las autoridades concluyan la investigación.

Por su lado, la Policía Nacional comunicó que el caso fue remitido de inmediato al Ministerio Público en la jurisdicción de San Cristóbal, para los fines de investigación correspondientes, «contando desde entonces con la colaboración plena y transparente de la Policía Nacional en todo el proceso».

«La Policía Nacional reafirma su compromiso con la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales, y reitera que no tolera conductas contrarias a los valores éticos, disciplinarios y humanos que sustentan su misión de proteger y servir a la ciudadanía», se lee en un comunicado de prensa.

