Presuntamente es dominicano hombre baleado en el Alto Manhattan

Nueva York. Un hombre de 48 años, presuntamente dominicano, fue baleado por la espalda la madrugada de este martes dentro de un edificio de apartamentos, ubicado en el 500 West de la calle 190 casi la avenida Ámsterdam, en el Alto Manhattan, área donde residen miles de dominicanos.

La policía informó que el tirador puede haber conocido a la víctima, pero que no está claro qué provocó el tiroteo.

El herido fue trasladado de urgencia a NYC Health + Hospitals/Harlem.

Dominicanos NYC complacidos por nuevo cónsul restablecer visitas a presos quisqueyanos

El pistolero se encuentra prófugo y la investigación está en curso, dijo la uniformada.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre este incidente llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-8477) o al 1-888-577-4782).

 También enviar sus pistas al sitio web de Crime Stoppers: https://crimestoppers.nypdonline.org/ o en @NYPDTips. Todas las informaciones serán confidenciales.

Melissa Correa

Melissa Correa

Licenciada en Comunicación Social y Community Manager, con maestría en Docencia y Gestión Universitaria.

Nominada al Premio Nacional de Periodismo Digital 2023.

Su dedicación y presencia en múltiples plataformas la han convertido en una figura reconocida en el ámbito periodístico dominicano.

