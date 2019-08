Presunto suicidio Epstein desata teorías de conspiración EU

El presunto suicidio de Jeffrey Epstein en una prisión federal desató tantas nuevas teorías de conspiración en la internet que, atizadas por los vínculos de Epstein a príncipes, políticos y otras personas famosas y poderosas, podrían dar de qué hablar durante años.

Muchas personas manifestaron el sábado especulaciones, incluyendo algunas que fueron retuiteadas por el presidente Donald Trump, de que la muerte de Epstein no fue un suicidio, o que era falso.

Esas especulaciones estuvieron basadas en la conjetura que resurgió tras el arresto de Epstein el 6 de julio tras ser acusado de encabezar una banda de tráfico sexual para que le trajeran muchachas adolescentes. Algunas de las personas que lo acusan han dicho haber sido abusadas sexualmente por amigos y conocidos del acaudalado financista.

Esa combinación creó un terreno fértil para que surgieran teorías de conspiración y desinformación en Facebook, Twitter, YouTube y otras redes sociales. Epstein murió el sábado a los 66 años. Estaba preso luego que le negaron la fianza y enfrentaba hasta 45 años de prisión por cargos federales de tráfico sexual y asociación ilícita, según divulgó la fiscalía el mes pasado. Se había declarado inocente y estaba a la espera de su juicio. Su relación con el presidente Donald Trump, el ex presidente Bill Clinton y el príncipe Andrés de Gran Bretaña eran el centro de rumores y teorías de conspiración en línea, muchas de las cuales cuestionan lo que los políticos sabían sobre los presuntos crímenes sexuales de Epstein.

Otras teorías de conspiración, sin embargo, han sido fácilmente desmentidas. Por ejemplo, días después de su arresto se publicaron memes y notificaciones en Facebook que alegaban equivocadamente que el gobierno de Barack Obama, para proteger al ex presidente Bill Clinton, había llegado a un acuerdo secreto en el 2008 en Florida que le permitió declararse inocente de procurar a una menor para propósitos de prostitución a fin de evitar cargos más graves. El acuerdo que luego fue hecho público fue concretado antes que Obama asumiera la presidencia, durante el gobierno de George W. Bush.