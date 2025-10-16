Tiroteo en la UASD | Presunto tirador habría amenazado con agredir a miembros de la seguridad

El presunto protagonista del tiroteo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) habría amenazado con agredir a miembros de la seguridad de esa casa de altos estudios.

Informaciones preliminares recibidas por el relacionista público de la UASD, Luis Pérez, indican que el joven supuestamente se molestó por una actitud de otra persona a lo interno de la universidad, lo que habría desencadenado la agresión a tiros este jueves a las 3:00 de la tarde.

«Este incidente fue el producto, supuestamente, de una actitud con la que (un presunto estudiante) no se sintió complacido (con la UASD). Le violentaron un derecho, dice él (…) y amenazó con venir a agredir a algunos miembros de la seguridad», indicó Pérez.

Por el hecho, dos personas resultaron heridas. Hasta el momento, se desconoce las razones reales que motivaron al joven a atacar a tiros a algunos miembros de la seguridad de la UASD.

Más temprano, la Policía Nacional informó que fue detenido el supuesto tirador.

Se trata de Alexander Jiménez Galván, de 35 años, residente en Santo Domingo Oeste, cuya detención se produjo momentos después después del suceso gracias a la colaboración de personal que labora en la citada universidad.

El detenido recibe atenciones médicas, ya que en medio del incidente recibió golpes contusos, incluyendo una herida en la cabeza.

En tanto, algunos estudiantes manifestaron al periódico Hoy que en la UASD «no hay seguridad. Cualquiera puede entrar, venir y matar a alguien aquí». Una joven que no quiso revelar su nombre, se quejó por la inseguridad que, según ella, impera en esa universidad autónoma.

En tanto, la UASD suspendió la docencia en su sede central, mientras las autoridades continúan las investigaciones sobre el incidente.

