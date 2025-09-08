Pretendían realizar una transacción de drogas cuando llegaron las autoridades

En una operación de vigilancia, seguimiento e interdicción, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por la Fuerza de Tarea Interagencial de Los Pilones, arrestaron a tres personas e incautaron 36 paquetes presumiblemente cocaína, durante labores de inspección, desarrolladas en el municipio de Baní, provincia Peravia.

Los equipos de la DNCD, montaron un operativo en la carretera Francisco del Rosario Sánchez, específicamente en el puesto de chequeo Los Pilones, donde interceptaron dos vehículos con varias personas a bordo bordo, quienes según informes de inteligencia, pretendían realizar una transacción de presuntas sustancias narcóticas.

Por instrucciones del fiscal, se procedió a requisar el carro marca Kia, modelo K5, en cuyo interior se encontraron encaletados, en la parte trasera de los asientos, un total de 35 paquetes presumiblemente cocaína, envueltos en cintas adhesivas de distintos colores y con varios logotipos.

Continuando con el protocolo de actuación, se inspeccionó el segundo vehículo, una jeepeta Hyundai, modelo Tucson, donde se confiscó dentro de la puerta trasera, otro paquete (en forma cilíndrica) envuelto en cinta de color transparente, para un total de 36 paquetes.

“Durante la intervención se confiscaron dos vehículos, cinco celulares, documentos personales y otras evidencias”, señala el comunicado de prensa.

El Ministerio Público y la DNCD desarrollan las investigaciones de lugar para determinar si hay otros implicados en la frustrada operación de narcotráfico, mientras los detenidos, dos hombres y una mujer, serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Los paquetes de la sustancia fueron enviados bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.