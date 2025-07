‘Pretty Little Baby’ de Connie Francis se convirtió en un éxito inesperado en TikTok, 63 años después de su lanzamiento

Connie Francis fue una gigante del pop empalagoso de los años 50 y 60, con más de una docena de éxitos. En los meses previos a su muerte, anunciada el jueves, experimentó uno más con «Pretty Little Baby», que se ha convertido en un éxito viral en TikTok seis décadas después de su lanzamiento.

Hasta el jueves, se habían creado más de 22,5 millones de vídeos de TikTok con este sonido, a menudo acompañados de vídeos de animales bebés, niños pequeños, tutoriales de maquillaje y moda retro. Según TikTok, estos vídeos han acumulado más de 45.500 millones de visualizaciones a nivel mundial. Celebridades como Kylie Jenner, Kim Kardashian y North West también lo han usado, con West haciendo playback.

Las canciones pop pegadizas y optimistas suelen triunfar en TikTok, y «Pretty Little Baby» de 1962 es un claro ejemplo de ese fenómeno. Los usuarios se sintieron atraídos por la simplicidad pura de la canción, su dulce voz, su delicado órgano y sus riffs ascendentes. «Puedes preguntarle a las flores / Me siento durante horas / Contándole a todos los pájaros azules / A los pájaros que hacen la cuenta y arrullan / ¡Preciosa nena, estoy tan enamorado de ti!», exclama Francis con entusiasmo en la estrofa que ha cobrado gran popularidad en la plataforma.

Y todo esto ha ocurrido en tan solo unos meses: según Luminate, empresa de datos y análisis del sector, «Pretty Little Baby» registró poco más de 17 000 reproducciones de audio a la carta en Estados Unidos durante la semana que finalizó el 10 de abril. Un mes después, esa cifra había ascendido a 2,4 millones. Esto supone un crecimiento de más del 7000 %. La canción ha acumulado más de 29 millones de reproducciones en lo que va de año.

En un video popular, que acumuló más de 56 millones de visualizaciones, una usuaria publicó consejos para la dentición de bebés para madres primerizas. Otra usuaria, Amari Goins, publicó un video, con más de 112 millones de visualizaciones, de su hija de 2 años cantando la letra, comentando que su hijo aprendió la canción porque la escuchaban con frecuencia en TikTok.

Recientemente, los usuarios de TikTok han comenzado a publicar versiones de «Pretty Little Baby» como parte de un reto de canto, donde exageran la interpretación de Francis con sus propias y estilizadas secuencias vocales. Francis, quien falleció a los 87 años, se unió a TikTok gracias a la popularidad de su canción, y sus dos primeros videos, que obtuvieron 16,3 millones y 31,2 millones de visualizaciones, respectivamente, impulsaron la participación. En su primer video, publicado a principios de junio, se declaró «atónita y sorprendida» por el resurgimiento de la canción.

“Pensar que una canción que grabé hace 63 años esté cautivando a nuevas generaciones de público es realmente abrumador para mí”, dijo Francis en esa primera publicación, a la que siguió un clip de ella misma haciendo playback de la canción.

Durante décadas, la canción permaneció en un relativo olvido: escrita por Don Stirling y Bill Nauman para Francis, nunca fue un sencillo y se lanzó originalmente en el Reino Unido como cara B de su sencillo de 1962, «I’m Gonna Be Warm This Winter». Aparece en su álbum «Connie Francis Sings ‘Second Hand Love'», publicado ese mismo año. Más de 60 años después, la canción alcanzó el número 20 en la lista de ventas de canciones digitales de Billboard en junio de 2025 y figuró tanto en la lista Bubbling Under del Hot 100 como en la Billboard Global 200.

En el último video de TikTok de Francis, publicado a fines del mes pasado, agradeció a los “muchos artistas maravillosos” que le rindieron homenaje y a todos los usuarios que cantaron con ella.

Peter Lemongello Jr., cantante e intérprete que consideraba a Francis su amigo, publicó un TikTok en mayo donde le cantaba la canción. En Facebook, escribió que fue «uno de los momentos más grandiosos y emocionantes de mi carrera hasta la fecha». El video obtuvo más de 15 millones de visitas.

«No tengo palabras para expresar esta pérdida monumental», escribió en Facebook el jueves. «Le estaré eternamente agradecido por el apoyo que me brindó en mi carrera».

Ian Paget, un creador de TikTok, publicó un video emotivo el jueves y dijo que espera que Francis y su familia «hayan sentido ese amor de la multitud más joven al enterarse de quién es ella».

La popularidad de «Pretty Little Baby» en TikTok impulsó a su sello Republic/UMe Records a reeditar versiones que Francis había cantado en francés, alemán, italiano, español y sueco en 1962. Bruce Resnikoff, presidente y director ejecutivo de UMe, escribió en un comunicado que la división de catálogo global estaba entristecida, pero se sentía «consolada al saber lo alegre y realizada que se sentía en estos últimos meses, mientras una nueva generación descubría su música y celebraba su legado».

En mayo, cuando la canción despegó, Francis agradeció a TikTok y a sus usuarios por “la maravillosa y tan inesperada recepción” en una publicación de Facebook.

¿Y su reacción al tener un éxito viral? Continuó: «Claramente desconectada de la terminología actual de las estadísticas musicales, mi primera reacción fue preguntar: ‘¿Qué es eso?’. ¡Gracias a todos!».

