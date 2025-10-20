Prevén acumulados de hasta 175 mm de lluvias; existe 50 % de probabilidad de que onda tropical se convierta en ciclón

La activa onda tropical que desde este lunes incide sobre gran parte de territorio dominicano dejará acumulados de lluvias de hasta 175 milímetros (mm) en las próximas 48 horas en algunas zonas de Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia.

En ese mismo tiempo, el fenómeno atmosférico tiene un 50 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical, según las más recientes informaciones suministradas por el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet).

El meteorólogo Wagner Rivera, del Indomet, explicó que, a medida que el sistema avance dichos valores irán aumentando. Sin embargo, apuntó que las lluvias podrían variar dependiendo de factores como la distribución espacial, la intensidad y acumulados.

Sobre las posibilidades de que la onda se convierta en ciclón, Rivera añadió que en la actualidad existen dos escenarios: «Uno que fortalece el sistema al suroeste nuestro, moviéndose hacia el oeste, y otro que se mueva hacia el noreste», acotó. «Pero ambos escenarios generarán lluvias significativas en territorio dominicano», subrayó.

COE eleva número de provincias en alerta

Debido a esto, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), colocó 12 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla, entre ellas La Vega, San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Peravia, Azua, San Juan, Pedernales, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, La Romana, La Altagracia y Barahona.

Mientras que en alerta verde figuran Sánchez Ramírez, Samaná, Monseñor Nouel, Santiago, Hato Mayor y El Seibo. El organismo recomendó a la población seguir las orientaciones de los organismos de protección civil y a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto por el deterioro del oleaje en las costas atlántica y caribeña.

Javier Herrera

Javier Herrera

Periodista. Apasionado por la investigación y las buenas historias. 

