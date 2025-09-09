Prevención de la desnutrición en pacientes hospitalizados – Semana de la Concientización de la Malnutrición

Prevención de la desnutrición en pacientes hospitalizados – Semana de la Concientización de la Malnutrición

Cada año, la American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) organiza la Malnutrition Awareness Week – MAW-  una iniciativa global que busca llamar la atención sobre un problema de salud muchas veces invisible: la desnutrición en pacientes hospitalizados. Aunque muchas personas asocian la desnutrición únicamente con falta de acceso a los alimentos, en los hospitales esta condición tiene otras causas y consecuencias que pueden impactar la recuperación poner en riesgo la vida de los pacientes.

La desnutrición hospitalaria ocurre cuando una persona ingresada no recibe los nutrientes suficientes para mantener un buen estado nutricional. Puede presentarse por múltiples razones: pérdida de apetito debido a la enfermedad, dificultades para tragar, restricciones alimentarias no supervisadas o simplemente por no reconocer a tiempo las necesidades nutricionales del paciente. Lo preocupante es que muchas veces pasa desapercibida. Estudios muestran que entre un 20% y un 50% de los pacientes hospitalizados presentan algún grado de desnutrición, y en numerosos casos no se diagnostica ni se trata adecuadamente.

La desnutrición no solo debilita el cuerpo, también afecta el sistema inmune, la fuerza muscular y la capacidad de cicatrización. Un paciente con desnutrición tiene mayor riesgo de infecciones, más complicaciones después de una cirugía y una estancia hospitalaria más prolongada. Además de los riesgos para la salud que esto implica, también impacta en el costo del sistema sanitario y en la carga emocional para las familias.

La buena noticia es que la desnutrición se puede prevenir y tratar. Durante la hospitalización, es fundamental realizar evaluaciones nutricionales tempranas y periódicas. Contar con un equipo de nutrición que puedan detectar signos de riesgo y actuar de inmediato, ya sea ajustando la dieta, utilizando suplementos o recurriendo a la nutrición especializada cuando sea necesario.

La MAW de ASPEN busca precisamente generar conciencia en la población, en los profesionales de la salud y en las instituciones para que la nutrición sea reconocida como un pilar esencial de la atención médica. Prevenir y tratar la desnutrición hospitalaria salva vidas y ahorra dinero. Del 8 al 12 de septiembre celebramos esta iniciativa.  Únete para educar y ayudar prevenir.   Esta columna es la sección educativa de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo.   Escribe tus preguntas a: articulos@gmail.com / @sodonuclim. 

Salud intestinal en equilibrio: los 5 alimentos con más fibra que recomiendan los expertos
Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo

Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo

Publicaciones Relacionadas

Prevención de la desnutrición en pacientes hospitalizados – Semana de la Concientización de la Malnutrición
Prevención de la desnutrición en pacientes hospitalizados – Semana de la Concientización de la Malnutrición
9 septiembre, 2025
La cifra de niños muertos en Gaza por desnutrición se eleva a 100 desde el inicio de la ofensiva israelí
La cifra de niños muertos en Gaza por desnutrición se eleva a 100 desde el inicio de la ofensiva israelí
10 agosto, 2025
La última niña en morir de hambre en la Franja de Gaza pesaba menos que al nacer
La última niña en morir de hambre en la Franja de Gaza pesaba menos que al nacer
26 julio, 2025
La desnutrición mata a cinco personas en Gaza, incluido un bebe y 2 niños, en las últimas 24 horas
La desnutrición mata a cinco personas en Gaza, incluido un bebe y 2 niños, en las últimas 24 horas
26 julio, 2025
Unicef abre campaña de ayuda a niños de 5 años con desnutrición
Unicef abre campaña de ayuda a niños de 5 años con desnutrición
9 diciembre, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Apuntes sobre un destino militar

Apuntes sobre un destino militar

ChatGPT: uso y riesgo en la Salud Mental

ChatGPT: uso y riesgo en la Salud Mental

Escritor Amadeo Julián recibe distinción literaria

Escritor Amadeo Julián recibe distinción literaria

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Edición impresa, lunes 08 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 08 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo