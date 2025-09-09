Cada año, la American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) organiza la Malnutrition Awareness Week – MAW- una iniciativa global que busca llamar la atención sobre un problema de salud muchas veces invisible: la desnutrición en pacientes hospitalizados. Aunque muchas personas asocian la desnutrición únicamente con falta de acceso a los alimentos, en los hospitales esta condición tiene otras causas y consecuencias que pueden impactar la recuperación poner en riesgo la vida de los pacientes.

La desnutrición hospitalaria ocurre cuando una persona ingresada no recibe los nutrientes suficientes para mantener un buen estado nutricional. Puede presentarse por múltiples razones: pérdida de apetito debido a la enfermedad, dificultades para tragar, restricciones alimentarias no supervisadas o simplemente por no reconocer a tiempo las necesidades nutricionales del paciente. Lo preocupante es que muchas veces pasa desapercibida. Estudios muestran que entre un 20% y un 50% de los pacientes hospitalizados presentan algún grado de desnutrición, y en numerosos casos no se diagnostica ni se trata adecuadamente.

La desnutrición no solo debilita el cuerpo, también afecta el sistema inmune, la fuerza muscular y la capacidad de cicatrización. Un paciente con desnutrición tiene mayor riesgo de infecciones, más complicaciones después de una cirugía y una estancia hospitalaria más prolongada. Además de los riesgos para la salud que esto implica, también impacta en el costo del sistema sanitario y en la carga emocional para las familias.

La buena noticia es que la desnutrición se puede prevenir y tratar. Durante la hospitalización, es fundamental realizar evaluaciones nutricionales tempranas y periódicas. Contar con un equipo de nutrición que puedan detectar signos de riesgo y actuar de inmediato, ya sea ajustando la dieta, utilizando suplementos o recurriendo a la nutrición especializada cuando sea necesario.

La MAW de ASPEN busca precisamente generar conciencia en la población, en los profesionales de la salud y en las instituciones para que la nutrición sea reconocida como un pilar esencial de la atención médica. Prevenir y tratar la desnutrición hospitalaria salva vidas y ahorra dinero. Del 8 al 12 de septiembre celebramos esta iniciativa. Únete para educar y ayudar prevenir. Esta columna es la sección educativa de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo. Escribe tus preguntas a: articulos@gmail.com / @sodonuclim.