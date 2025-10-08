“Prevención en 10”: cápsulas para entender y detener la violencia en solo diez minutos

La magistrada Rosalmy N. Guerrero Rodríguez lanzó el proyecto “Prevención en 10”, una serie de cápsulas audiovisuales que explican —en solo diez minutos— cómo identificar y prevenir comportamientos que muchas veces se confunden con muestras de amor, pero que en realidad esconden control, manipulación o maltrato.

Con un estilo claro, breve y directo, cada cápsula aborda temas comunes en las relaciones actuales: revisar el celular o las redes de la pareja, justificar los celos como cuidado, limitar la forma de vestir o decidir con quién se puede salir, entre otras muchas conductas normalizadas en la familia y la sociedad. A través de estos ejemplos cotidianos, la magistrada invita a reflexionar sobre las dinámicas que pueden derivar en distintos tipos de violencia.

“La prevención comienza con el conocimiento. Quiero que cada persona entienda, en pocos minutos, cómo puede romper el ciclo de la violencia desde su entorno”, afirma Guerrero Rodríguez.

El proyecto combina el rigor jurídico con una narrativa accesible y empática, apoyándose en estudios científicos y marco legal dominicano e internacional, además de la participación de expertos locales e internacionales. Las cápsulas serán difundidas semanalmente a través del canal de YouTube Prevención en 10. Al igual que las redes sociales de la magistrada como un espacio educativo para toda la sociedad.

“Prevención en 10” se presenta como una herramienta de cambio cultural: una invitación a construir relaciones más sanas y respetuosas, desde la información y la conciencia.