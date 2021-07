Primera dama de Haití se recupera de sus heridas y rompe el silencio; aquí lo que dijo

«Mercenarios entraron a mi casa y asesinaron a mi esposo, siempre supe que desde que Jovenel se metió en la política él no estaría para mi sola», esta es una de las frases con las que la primera dama de Haití, Martine Moise, relata los hechos que trajeron como consecuencia el asesinato de su esposo, el presidente Jovenel Moise, y deja saber a sus asesinos que ella sobrevivió al ataque.

«Enviaron a mercenarios asesinar al presidente en casa con toda su familia porque quería agua, carreteras, el referéndum y elecciones al final del año para que no haya transición en el país», se escucha en el audio grabado por Martine Moise y colgado la mañana de este sábado en su cuenta de Twitter.

Leer más: ¿Quién mató a Jovenel Moise? cobra fuerza teoría de que fue la seguridad del presidente

En un emotivo mensaje que dura poco más de dos minutos la dama, que se recupera en un hospital de los Estados Unidos tras sobrevivir al ataque a su familia en su casa, llama al pueblo haitiano a mantener vivos los ideales de su esposo y la visión que este tenía para el país.

«25 años de matrimonios, de vida común, esos mercenarios me lo han quitado nunca dejaré de llorar esa muerte, mi corazón está entristecido, pero ustedes no pueden dejar el presidente morir segunda vez, estoy en llanto por esa muerte, pero no podemos dejar que el país pierda su dirección», dijo Martine.

Tal vez te interese leer: Jefe de seguridad de Jovenel Moise visitó Colombia antes de llegada de militares

La esposa del asesinado mandatario culmina llamando al pueblo haitiano a armarse de valor y asegurando que se dirigirá de nuevo a la nación pronto.

Lea aquí el mensaje con traducción libre de la Primera Dama de Haití:

MESSAGE DE LA PREMIÈRE DAME MARTINE MOISE. pic.twitter.com/cFQW70xTFE — Martine Moïse (@martinejmoise) July 10, 2021 Tuit publicado por la Primera Dama de Haití, Martine Moise

Mis hermanos y hermanas les mando un saludo

Estoy vivo gracias a Dios, pero perdí a mi esposo Jovenel con quien pase más de 25 años, hemos luchado juntos, más de 25 años crecía el amor en nuestra familia.

En un parpadear mercenarios entraron a mi casa y asesinaron a mi esposo, siempre supe que desde que Jovenel se metió en la política él no estaría para mi sola, ese asesinato nos causa sufrimiento a mí y a mis hijos y yo sé que ustedes también lamentan ese asesinato, ese acto no tiene nombre pues de alguien más que un criminal hace eso a un presidente como Jovenel Moïse, sin darle chance de decir nada.

Ustedes saben en contra de quien estaba luchando el presidente, enviaron a mercenarios asesinar al presidente en casa con toda su familia porque quería agua, carreteras, el referéndum y elecciones al final del año para que no haya transición en el país .

El presidente siempre creía en la institucionalidad en la estabilidad como siempre lo ha dicho la estabilidad es el primero de los bienes públicos.

Mientras hoy los mercenarios que asesinaron al presidente están en la cárcel pero hay otros mercenarios que quieren asesinar el sueño del presidente que quieren asesinar la visión del presidente, quieren asesinar la idea que el presidente tenía para el país.

25 años de matrimonios, de vida común, esos mercenarios me lo han quitado nunca dejaré de llorar esa muerte, mi corazón está entristecido, pero ustedes no pueden dejar el presidente morir segunda vez, estoy en llanto por esa muerte, pero no podemos dejar que el país pierda su dirección.

No podemos dejar la sangre del presidente Jovenel Moïse, mi esposo y presidente que ustedes admiran y también ama a ustedes no se puede dejar que ese asesinato se quede impune, debo armarme de fuerza porque la lucha que él llevaba no era para él era para todos nosotros, tienen que seguir.

Ustedes saben que los quiero mucho en poco tiempo volveremos a hablar.