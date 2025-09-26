República Dominicana continúa reafirmando su liderazgo como destino de golf en el Caribe. Así lo confirma el éxito de la XIX edición del Grand Thomas Celebrity Classic, una justa deportiva realizada por segunda ocasión en el prestigioso campo PGA Ocean’s 4, en Playa Nueva Romana.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Haime Thomas Frias, presidente de Quality Life Foundation, entidad creadora de los torneos.

La jornada, que congregó a 110 golfistas nacionales e internacionales, estuvo encabezada por la honorable vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien destacó el papel del golf como motor del turismo y la economía dominicana.

Peña subrayó que el reconocimiento internacional de República Dominicana como “mejor destino de golf del Caribe” se consolida con certámenes como este.

“Bajo la conducción del presidente Luis Abinader, hemos dado pasos firmes para apoyar el deporte y diversificar el turismo, generando desarrollo económico y oportunidades para nuestras comunidades”, expresó la vicemandataria, quien recordó además que el país será sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, lo que representa “la consolidación de una etapa de crecimiento histórico para el deporte dominicano y para la proyección internacional del país”.

Como parte de la agenda de la ceremonia, la vicepresidenta Raquel Peña entregó un pergamino de dedicatoria a Chris Jones, presidente de Equifax para América Latina y el Caribe, en reconocimiento a su trayectoria y al respaldo de la multinacional al evento.

Jones agradeció el gesto y destacó que esta jornada deportiva representa también una estrategia de promoción turística, alineada con la visión de desarrollo impulsada por el gobierno del presidente Abinader.

Jimmy Frias Velázquez, CEO de Public Marketing, destacó que por segunda ocasión el torneo será transmitido en vivo por Teleuniverso y por los canales de YouTube de HT Group y Canal 29.

“El Grand Thomas Celebrity cumple 19 años con 36 paradas celebradas en Santiago, Puerto Plata, Casa de Campo, Cap Cana, Vistas y PGA Ocean’s 4 Playa Nueva Romana. Agradecemos a nuestros auspiciadores, y a los golfistas nacionales e internacionales que nos acompañaron en este nuevo capítulo en la historia del golf dominicano”, expresó Frias Velázquez.

Sobre el Grand Thomas Celebrity Classic 2025



La competencia se desarrolló bajo la modalidad scramble en pareja, dirigida técnicamente por Rafael Octavio Castillo, y reunió a destacados golfistas en un ambiente de hermandad deportiva.

En la categoría A, los ganadores fueron: 1er lugar Fabio Balbuena y Alejandro Valdez; 2do lugar César Rodríguez y Pablo Rodríguez, y 3er lugar Luis Ángel Pérez y Rafael Adames. En la categoría B: 1er lugar Víctor Collado y Carlos Ramírez; 2do lugar Amín Abel y Ángel Gil, y 3er lugar Kelvin Guzmán y Joel Guzmán. En la categoría C: 1er lugar Jean Suriel y Ricardo Perelló; 2do lugar Stanley Reynoso y Javier Reynoso, y 3er Lugar José Tavárez y Carlos De Linares.

El circuito continuará con dos paradas adicionales: 4 de octubre en Playa Dorada Golf Club, Puerto Plata y 11 de octubre en Las Aromas Golf Club, Santiago, sede central del torneo.

Aliados estratégicos

El evento contó con el patrocinio de Equifax, Alcaldía de Santiago, Visit Santiago, RE/MAX Monumental, Banreservas, Cemento Panam, Grupo Estrella, Aeropuerto Internacional del Cibao, Grupo Bocel, Galletas AVIVA, Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) y La Monumental de Seguros. Además de ARV Group, Swisher Dominicana, Blackbird Cigar, Fundación El Demócrata, BMI Seguros, Procigar, Pernod Ricard junto a The Glenlivet, Asadero Doña Pula, Arajet y The Ocean Club.

Además contó con otras marcas colaboradoras como: Brugal, Pisano, De Los Reyes Cigars, Saga Cigars, Nonlethal Technologies, Cerveza Michelob, La Flor Dominicana, Chrono Jewelry, Davidoff Cigars, Arturo Fuente Cigars, Grupo Pedreira, La Aurora Cigars, Jim’s Way Eyewear, Gunasa, Mortedom, HT Noticias, Blue JackTar Hotel & Golf, Concretos SC, The Deck, Tabacalera Díaz Cabrera, Johann Wolff Eyewear, Sleep in Mattress, Café Santo Domingo, Espaillat Motors, Golfistas Dominicanos, CORAASAN, Carlos Brugal Cigars, Club Car, Myoactiv, Suminor, Cool Heaven, Suerox, Twenty Wines y Press Media Center RRPP.