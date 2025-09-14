Primera semana de septiembre 2025: los hechos nacionales e internacionales más impactantes

Los hechos desgarradores de todo el mes de agosto de 2025 no distan de lo ocurrido durante la primera semana de septiembre del mismo año, tanto en República Dominicana como en diferentes partes del mundo.

Los cinco de Santiago

En la provincia Santiago de los Caballeros, el pasado miércoles en la tarde, alrededor de las 2:30, cinco presuntos delincuentes fueron abatidos por agentes la Policía Nacional.

Al principio, se creyó que se trató de un hecho delictivo, sin embargo, la institución del orden informó casi de inmediato que se trató de un presunto intercambio de disparos con cinco individuos que supuestamente pertenecían «una poderosa organización criminal». Una sexta persona está prófuga.

Por el hecho, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a varios directores de la Procuraduría a iniciar una investigación.

Otro feminicidio

Un feminicidio registrado en San Antonio de Guerra, en Santo Domingo, volvió a encender las alarmas sobre la violencia intrafamiliar y los comflictos sociales.

Altagracia Mercedes Feliz, una joven de 33 años, fue asesinada presuntamente por su expareja, Esmeilin Peralta Almonte, quien la acechó y persiguió hasta interceptarla cuando regresaba de su trabajo, según relataron los familiares de la víctima.

La fue definida por sus seres queridos como una mujer tranquila, trabajadora y humilde, que apenas hablaba y llevaba una vida sencilla. “Ni tomaba alcohol”, dijeron.

Nepal

A nivel internacional, la crisis en Nepal dejó más de medio centenar de muertos tras violentos disturbios que provocaron la caída del gobierno, motivado por el cierre de 26 plataformas de redes sociales, luego de una campaña anticorrupción en esos espacios.

La capital nepalí quedó envuelta en llamas y caos, con multitudes incendiando edificios gubernamentales y símbolos del poder del Estado.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraban a Katmandú entre sirenas y columnas de humo, mientras la violencia se extendía rápidamente a otras ciudades del país.

Charlie Kirk

Charlie Kirk, un activista conservador, líder influyente del movimiento Turning Point USA, falleció tras recibir un disparo durante un evento universitario el miércoles 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah, Orem.

La bala impactó su cuello, y aunque fue trasladado a un hospital, murió como consecuencia de las heridas.

El presidente Donald Trump confirmó su muerte y catalogó el acto como un “asesinato odioso”, denunciando asimismo la escalada de violencia política en el país.

Las autoridades han iniciado una investigación, y un sospechoso fue capturado posteriormente.