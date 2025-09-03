Primeros auxilios en caso de golpe de calor: qué hacer paso a paso

El golpe de calor ocurre cuando la temperatura corporal aumenta rápidamente y una persona no puede enfriarse. Puede poner en riesgo la vida si ocasiona daños en el cerebro y otros órganos vitales.

Puede deberse a hacer actividades extenuantes cuando hace calor o a estar en un lugar caluroso durante demasiado tiempo. El golpe de calor puede ocurrir sin tener ninguna otra afección previa relacionada con el calor, como el agotamiento por calor.

La revista científica Mayo Clinic hace las siguientes recomendaciones en caso de sentir esta sensacion

Cuándo buscar ayuda de emergencia

Si sospechas que se trata de un golpe de calor, llama al 911 o al número local de emergencias. Luego, aleja de inmediato a la persona del calor.

Síntomas

Los síntomas del golpe de calor son los siguientes:

Fiebre superior a 104 grados Fahrenheit (40 grados Celsius).

Cambios en el estado mental o en el comportamiento, como confusión, agitación y arrastrar las palabras.

Piel caliente y seca o sudoración excesiva.

Náuseas y vómitos.

Piel enrojecida.

Pulso acelerado.

Respiración rápida.

Dolor de cabeza.

Desmayo.

Convulsiones.

Estado de coma.

Tratamiento

En caso de golpe de calor, refresca a la persona como puedas. Por ejemplo: