Prince Royce estrena nuevo tema junto a María Becerra

El ídolo global de la bachata Prince Royce, se une con la estrella argentina, María Becerra, para lanzar su nuevo sencillo “Te Espero”, una bachata sexy, romántica e irresistible no sólo por su ritmo sino también por la melodiosa voz característica de Royce que se complementa con la sensualidad y potencia vocal de Becerra.

Asimismo, esta exquisita bachata tiene un toque único y especial, ya que inicia con una interpolación del icónico hit de los 80’s “(I Just) Died in Your Arms” de la reconocida banda británica Cutting Crew, una de las canciones favoritas de Royce.

“Te Espero” fue producida por D’lesly “Dice” Lora y Prince Royce; y escrita por Royce junto a María Becerra, Nelsen y Bobby Sierra. El videoclip del single estuvo bajo la dirección de Julian Levy y se filmó durante dos días en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, dando como resultado unas escenas espectaculares que narran una historia de intriga y acción personificada por ambos artistas.

Prince Royce y María Becerra en la grabación del video

Por otro lado, el día de hoy la cadena internacional de Telemundo anunció que Prince Royce está nominado para los Latin American Music Awards 2022 como: Artista Favorito Tropical y Canción Favorita Tropical por su éxito «Lao’ a Lao'». Además, cabe destacar que la semana pasada, la súperestrella multiplatino ganó su vigésimo Premio Lo Nuestro por “Mejor Remix del Año” con “Ayer Me Llamó Mi Ex (Remix)” junto a KHEA y Natti Natasha.

Acerca de Prince Royce:

En los últimos 11 años, el galardonado cantante y compositor multi-platino Prince Royce se ha convertido en el ídolo global de la bachata, con 22 número unos en la radio, 24 Premios Billboard de la Música Latina, 20 Premios lo Nuestro, 19 Premios Juventud, 9 Latin AMAs y 14 nominaciones al Latin GRAMMY.

La superestrella tiene una fanaticada masiva con más de 79 millones de seguidores en las redes sociales y ha llenado conciertos a capacidad en muchas de las sedes más prestigiosas de América Latina y los Estados Unidos. En febrero 2019 Prince Royce hizo historia convirtiéndose en el primer y único artista tropical que se presenta en el Houston Rodeo en el Estadio NRG donde atrajo a más de 55,000 personas a su concierto.

Algunas de sus colaboraciones incluyen: Shakira, Chris Brown, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Becky G, Snoop Dogg, Pitbull, Thalia, Maná, Daddy Yankee, Anitta, Ludacris, J Balvin, Bad Bunny, Farruko, y Maluma, entre otros.

El 9 de agosto de 2018 fue proclamado el «Día de Prince Royce» en la ciudad de Nueva York por el Alcalde Bill de Blasio, por sus aportes a la sociedad y por ser un ejemplo a seguir para la juventud. Además, el artista ingresó al Bronx Hall of Fame en el 2017 con una calle que lleva su nombre, convirtiéndose en la figura pública más joven en lograrlo.

Royce fue el segundo artista latino más exitoso de la última década (2010-2020) según el listado Top Latin Artists of the Decade de Billboard. Además su álbum «Soy El Mismo» (2013) quedó entre los 50 Mejores Albumes Latinos de la Década. Su auto-titulado álbum debut es #4 en el listado Top Latin Albums of the Decade (2010s) y tres de sus canciones están en el listado Hot Latin Songs of the Decade, «Darte Un Beso», «Corazón Sin Cara» y «El Verdadero Amor Perdona» x Maná.

Royce estableció un nuevo récord con veintinueve semanas en el #1 en el Billboard Tropical Airplay chart con su exitazo “Carita De Inocente”, logro que lo hizo acreedor de un Guinness World Record.



Prince Royce ha ocupado la posición #1 en el listado de fin de año de Billboard, Tropical Airplay Artists por los últimos dos años consecutivos, 2020 y 2021. Su éxito “Carita de Inocente” fue la canción Tropical #1 del 2020 según el listado Tropical Airplay Songs de Billboard.

Prince Royce

El autotitulado álbum debut del Royce es 10X Diamante y el artista tiene siete éxitos certificados Diamante por la RIAA (Recording Industry Association of America): «Corazón Sin Cara» (26x Diamante), «Darte Un Beso»» (21x Diamante), «Sensualidad» (19x Diamante), «Deja Vu» (15x Diamante), «El Clavo» (12x Diamante), «Bubalu» (11x Diamante), y «El Amor Que Perdimos» (10x Diamante).

Acerca de María Becerra

Alcanzando cifras de más de 24M de oyentes mensuales en Spotify, María Becerra es una de las referentes principales dentro de las voces femeninas del movimiento urbano pop en Argentina. En muy poco tiempo la estrella de tan solo 22 años alcanzó el #130 del mundo en Spotify y ha recibido más de mil 84 millones de vistas en YouTube.

«La Nena de Argentina» ha logrado por primera vez en la historia de Billboard Hot 100 Argentina ocupar las 5 primeras posiciones del chart. Con su primer álbum ANIMAL consiguió la nominación a «Mejor Nuevo Artista» en los Latin Grammy 2021 y recientemente ganó el Premio Lo Nuestro 2022 en la categoría Mejor Canción del Año Pop Urbano por su colaboración con J Balvin «¿Qué Más Pues?» entre muchos reconocimientos más a lo largo de su carrera.