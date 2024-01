Prince Royce lanza su nuevo tema «Cosas de la peda»

El ídolo global de la bachata, Prince Royce, abre el 2024 con nueva música, estrenando su nuevo sencillo «Cosas de la Peda» junto al cantautor mexicano Gabito Ballesteros, una canción original que fusiona la bachata con corrido tumbado dando como resultado una bachata tumbada con la letra ideal para dedicársela a un amor del pasado; destacando la sensualidad de la bachata a través de la melodiosa voz de Royce y un toque del beat de los corridos tumbados con el talento de Gabito Ballesteros, la mezcla perfecta para bailar al ritmo de la misma. Para escuchar y/o descargar «Cosas de la Peda».



«Me siento muy orgulloso de este tema pues es algo que quería hacer hace tiempo. Ya había fusionado bachata con mariachi en ‘Incondicional’ y también con música de banda en una versión especial de ‘Soy El Mismo’ y quería volver a hacerlo, ésta vez con el corrido tumbado. Es una fusión perfecta que llamo bachata tumbada y espero que a la gente le encante tanto como a mí», expresó Royce.



El video musical fue filmando en Miami bajo la dirección de Fernando Lugo.



Esta canción formará parte de la séptima producción musical de la superestrella multiplatino, denominada Llamada Perdida, un magno álbum que llevó dos años de preparación y que promete ser su lanzamiento más personal y edificante hasta la fecha. Con 23 tracks que incluyen éxitos consolidados como «Te Espero» junto a María Becerra», «Me EnRD«, «Otra Vez«, «LE DOY 20 MIL» ft El Alfa, «Lao’ a Lao‘», «Si te Preguntan» con Nicky Jam y J Wheeler. El álbum estará disponible en formato digital, CD y una edición especial en vinilo el próximo 16 de febrero.



Además, el viernes pasado Royce sorprendió al público del festival CALIBASH, interpretando por primera vez «Cosas de la Peda» junto a Gabito Ballesteros, encendiendo juntos el escenario con su extraordinario talento en la Crypto Arena de Los Ángeles. Y por si fuera poco, Royce también presentará en vivo, mañana 17 de enero, este nuevo éxito en el prestigioso programa de televisión Good Morning America de la cadena ABC. ¡No te lo puedes perder!





«Cosas de La Peda«, fue escrita por Geoffrey Royce Rojas (Prince Royce), Edgar Barrera, Andrés Jael Correa Rios, Luís Miguel Gómez Castaño, Gabito Ballesteros, Daniel Candia y D’Lesly «Dice» Lora; y producida por Edgar Barrera y Casta.



El 2024 promete ser para el artista un año lleno de nueva música, conciertos y actividades especiales que celebrarán el lanzamiento de su tan esperada nueva producción discográfica, Llamada Perdida.



Acerca de Prince Royce

En los últimos 14 años, el galardonado cantante y compositor multi-platino Prince Royce se ha convertido en el ídolo global de la bachata, con 22 número 1s en la radio, 24 Premios Billboard de la Música Latina, 21 Premio Lo Nuestro, 20 Premios Juventud, 9 Latin AMAs y 14 nominaciones al Latin GRAMMY.



Royce cuenta con una gran base de fans, con más de 80 millones de seguidores en las redes sociales, ha vendido más de 10 millones de álbumes en todo el mundo y su música ha acumulado más de 14.000 millones de streams globales. Ha abarrotado muchos de los recintos más prestigiosos de América Latina y Estados Unidos. En febrero de 2019, Prince Royce hizo historia al convertirse en el primer y único artista de música tropical en presentarse en el Rodeo de Houston en el NRG Stadium, donde reunió a más de 55 mil fans llenos de euforia.



Algunas de sus colaboraciones incluyen a Shakira, Chris Brown, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Becky G, Snoop Dogg, Pitbull, Thalia, Maná, Daddy Yankee, Anitta, Ludacris, J Balvin, Bad Bunny, Farruko y Maluma, entre otros.



El 9 de agosto de 2018 fue proclamado el Día de Prince Royce en la ciudad de Nueva York por el Alcalde Bill de Blasio por sus aportes a la sociedad y ser un ejemplo a seguir para la juventud. Además, el artista ingresó al Bronx Hall of Fame en el 2017 al nombrar una calle en su honor, convirtiéndose en la figura pública más joven en lograr dicho reconocimiento.



Royce fue el segundo artista latino más exitoso de la última década (2010-2020) según el listado Top Latin Artists of the Decade de Billboard. Además, su álbum Soy El Mismo (2013) quedó entre los 50 Mejores Álbumes Latinos de la Década acorde a la misma publicación. Su álbum debut homónimo se encuentra en el puesto número 4 del listado Top Latin Albums of the Decade (2010s) y tres de sus canciones están en el conteo Hot Latin Songs of the Decade: «Darte Un Beso», «Corazón Sin Cara» y «El Verdadero Amor Perdona», esta última junto al grupo mexicano Maná.



Royce estableció un nuevo récord con 29 semanas en el número 1 en el Billboard Tropical Airplay chart con su exitazo “Carita De Inocente”; logro que le valió ser acreedor de un Guinness World Record oficial.



Prince Royce ha ocupado la posición número 1 en el listado de fin de año de Billboard, Tropical Airplay Artists por dos años consecutivos, tanto en 2020 como en 2021. Asimismo, su éxito “Carita de Inocente” fue la canción tropical número 1 del 2020 según el listado Tropical Airplay Songs de Billboard.



El álbum debut homónimo de Royce ha llegado a la certificación 10X Diamante y el artista tiene siete éxitos certificados Diamante por la RIAA (Recording Industry Association of America): «Corazón Sin Cara» (26x Diamante), «Darte Un Beso»» (21x Diamante), «Sensualidad» (19x Diamante), «Deja Vu» (15x Diamante), «El Clavo» (12x Diamante), «Bubalú» (11x Diamante) y «El Amor Que Perdimos» (10x Diamante).

