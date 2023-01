Principales motivaciones para viajar, según Visa

A medida que el sector de viajes y turismo se encamina hacia una sólida recuperación, Visa anunció hoy su nuevo informe Tendencias Emergentes de Viaje el cual destaca las perspectivas más recientes que están definiendo las motivaciones para viajar y las preferencias de pago de los latinoamericanos y caribeños cuando viajan al exterior.

Encargado por Visa en conjunto con Ipsos, el reporte revela que, si bien existen pequeñas diferencias entre los viajeros de los 12 países principales de América Latina y el Caribe (ALC) cuando hacen un viaje, hay un punto importanteque está emergiendo en común: viajar se ha convertido en algo más que un estilo de vida o un indicador de estatus social, y ahora es una recompensa bien merecida por todo el trabajo realizado.

En general, viajar al exterior se ha vuelto más democrático y menos restringido para los viajeros con menos recursos, lo que implica un período de tres a seis meses para planificar y ahorrar. La mayoría de los viajeros de ALC están buscando crear experiencias memorables y en promedio los consumidores de la región viajan 1,9 veces al año.

Entre los viajes más comunes están los viajes a países cercanos (interregionales), para los que no es necesario planificar demasiado y te permite relajarte y disfrutar.

«Es emocionante ver que el sector de viajes y turismo está presenciando un resurgimiento constante y acelerado, y que un universo más amplio de consumidores está dispuesto a viajar. Nuestro nuevo informe destaca tendencias reveladoras del mercado que nos ayudarán a comprender mejor las preferencias de viaje actuales de los consumidores, y así seguir desarrollando soluciones y experiencias que contribuirán a aprovechar al máximo los planes de viajes», dijo Lorna Atiles, vicepresidenta y líder de negocios transfronterizas para Visa América Latina y el Caribe.

«Esperamosser un aliado clave en los esfuerzos para impulsar los viajes transfronterizos con nuestras perspectivas únicas y soluciones digitales adecuadas».

Principales motivaciones para viajar

Según el informe, los factores clave que están motivando a los consumidores de la región a la hora de elegir destinos de viaje son:

El 28% de los encuestados eligió disfrutar experiencias nuevas y exóticas que no están disponibles en su entorno local.

El 27% prefiere crear buenos recuerdos junto a su familia o compañeros de viaje

El 25% quiere recargar las energías desafiándose a sí mismo a salir de su zona de confort para vivir aventuras

Entre los destinos principales se encuentran viajes para relajarse (en general los viajeros buscan destinos con playas o tropicales donde puedan descansar), viajes de compras (que son cortos y más cerca de casa donde pueden comprar ropa o artículos de marcas premium), viajes culturales/de descubrimiento (viajes largos y costosos que requieren una planificación rigurosa y una inversión significativa), viajes para visitar a familiares y viajes de aventura/naturaleza.

Estados Unidos es el destino más popular entre mexicanos y dominicanos, mientras que los viajeros de Sudamérica, especialmente de Argentina, Chile y Perú, prefieren vacacionar dentro de su continente.

5 puntos de contacto principales para buscar ideas

Los motores de búsqueda, redes sociales e influencers de viajes son los impulsores clave en las decisiones de viaje. Específicamente, los puntos de contacto clave están liderados por agencias de viaje en línea (49%), sitios web de aerolíneas (40%), sitios web de hoteles (38%), agencias de viaje físicas (28%) e Instagram o motores de búsqueda (28%).

Fase de decisión de presupuesto para el viaje

En términos de presupuesto, el 53% de los viajeros de ALC ya tienen un presupuesto predefinido para su viaje que es de unos US$ 4.000. En general, los viajeros no gastan lo que no tienen. La pandemia de Covid-19 les ayudó a convertirse en consumidores más cautelosos y más hábiles para viajar respetando un presupuesto. Cerca de cuatro quintos de los gastos del viaje se pagan antes (por ejemplo, vuelos, alojamiento, transporte local) y durante el viaje (por ejemplo, transporte local, consumo), y queda el 19 % para cubrir gastos después del viaje.

Hoy en día, gente de toda la región se ve influenciada por la necesidad de tener todo bajo control, pero algunos se perciben como más tensos que otros.

Los argentinos son lo que denominamos un segmento «preocupado». Para ellos, viajar sigue siendo una posibilidad, pero temen ciertas condiciones como la inflación y la tasa de cambio. Tratarán de tener más control sobre su presupuesto y deuda.

Los viajeros de República Dominicana, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú y Puerto Rico son parte de los «organizados». Se les considera cautelosos cuando se trata de planificar viajes. Tratan de atenerse lo más posible a su presupuesto.

Los viajeros de Brasil, México y Panamá son parte del segmento «flexible». Planifican y hacen un presupuesto para sus gastos, pero de un momento a otro pueden darse el gusto con alguna compra indulgente a cambio de la experiencia justa.

Preferencias de pago

Para el 41 % de los viajeros encuestados, las tarjetas de crédito son el método de pago principal por su facilidad, seguridad y control de gastos.

De hecho, entre las necesidades de pago para todo el viaje que van desde vuelos y alojamiento hasta viajes locales y seguro médico, las tarjetas de crédito se usan más que cualquier otro método de pago (con tarjetas de débito o efectivo en segundo lugar).

También usan tarjetas de crédito para compras secundarias (por ejemplo, alojamiento, entradas a eventos) para estar más tranquilos, ganar puntos de recompensa y poder pagar sin intereses.

