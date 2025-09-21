Prioriza RD realiza jornada de limpieza en Playa La Caobita en Azua

En conmemoración del Día Internacional de Limpieza de Playas, Priority Courier, a través de su programa de voluntariado Prioriza RD, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, el fideicomiso DO Sostenible y la Junta Municipal de Barreras, llevó a cabo una jornada de limpieza en la Playa La Caobita, ubicado en el municipio de Azua.

La actividad inició con las palabras de bienvenida de David Sosa, director ejecutivo de Priority Courier y fundador de Prioriza RD, quien resaltó la trascendencia de la iniciativa. “Hoy celebramos la incorporación de más de 85 voluntarios que se han sumado a esta causa para concienciar a la población sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, un compromiso esencial para construir un futuro más verde y sostenible”, expresó Sosa.

En la misma línea, Daniel Polanco Pelletier., gerente de Articulación Intersectorial e Interinstitucional del fideicomiso DO Sostenible, destacó la relevancia de la jornada y la calificó como una muestra de colaboración efectiva en favor de la sostenibilidad. “Este tipo de actividades van de la mano con nuestra visión estratégica como institución, en consonancia con la política de protección medioambiental que impulsa el presidente Luis Abinader. En DO Sostenible, bajo la dirección ejecutiva del señor Príamo Ramírez, trabajamos día a día en proyectos que refuerzan la gestión integral de los residuos, apoyan a los municipios con soluciones innovadoras, promueven la educación ambiental y, sobre todo, fomentan la participación ciudadana”, señaló Polanco.

Como parte de la agenda, se desarrollaron dos conversatorios sobre la metodología de recolección de residuos sólidos, la sensibilización comunitaria en zonas costeras y los impactos ambientales del manejo inadecuado de los desechos. Estas charlas fueron impartidas por Nilda Mercedes Durán Ramírez, educadora ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Juan Carlos Azcona Reyes, educador y asesor ambiental de Prioriza RD.

La jornada concluyó con las palabras de agradecimiento del coronel ERD Francisco Ventura Ventura, director departamental provincial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien reconoció el esfuerzo de los voluntarios y aliados que hicieron posible la iniciativa.

La iniciativa contó con el respaldo de Priority Courier, el Ministerio de Medio Ambiente, DO Sostenible, la Oficina Senatorial de Azua, Altos de La Caobita Eco-Hotel, la Junta Municipal de Barreras, JJP Relaciones Públicas, la Fundación Municipio Al Día, así como de la senadora Lía Díaz de Díaz y la diputada Nurca Nieves Luciano Jiménez de Galván. Barreras: primer distrito municipal con un eco-hotel en el país

La comunidad de Barreras, en la provincia de Azua, alberga Altos de La Caobita Eco-Hotel, el primer establecimiento de este tipo en la República Dominicana. Sus beneficios se destinan a proyectos sociales con el propósito de fomentar la inclusión y el desarrollo comunitario.

El director del Distrito Municipal, Luis Hernán Méndez Vargas, destacó la importancia de esta apuesta ecológica.

“Desde el primer día aplaudimos la construcción de este hotel y hacemos un llamado al Gobierno, al Ministerio de Obras Públicas, a Edesur y a las demás instituciones a mejorar los servicios, para que este proyecto siga creciendo”, manifestó Méndez Vargas.

¿Qué es Prioriza RD?

Prioriza RD es un programa de voluntariado creado por David Sosa, con la misión de unir voluntades y esfuerzos para generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Su labor se desarrolla en seis ejes fundamentales: cuidado del medio ambiente, fortalecimiento de la educación, promoción de la salud, impulso del deporte, enriquecimiento cultural y fomento de la solidaridad.