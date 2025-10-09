Priscilla pierde su estatus de huracán mientras Jerry se fortalece: detalles de los fenómenos

Esta imagen satelital de la NOAA tomada a la 1:00 p. m. EST del martes 7 de octubre de 2025 muestra al huracán Priscilla en el océano Pacífico oriental, frente a la costa de México. (NOAA vía AP)

MIAMI (AP) — Priscilla perdió el estatus de huracán y fue degradada a tormenta tropical mientras avanzaba por la costa del Pacífico mexicano, y la tormenta tropical Jerry ganaba fuerza en el Atlántico al tiempo que se acercaba a las Islas de Barlovento norteñas, señalaron los meteorólogos a primera hora del jueves.

Priscilla rozó la categoría de huracán mayor el martes antes de debilitarse a tormenta tropical un día después. En la madrugada del jueves, su vórtice estaba a unos 434 kilómetros (270 millas) al oeste del extremo sur de Baja California y se movía hacia el noroeste a 13 kilómetros/hora (8 mph), con vientos máximos sostenidos de alrededor de 80 km/h (50 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) en Miami.

Estaba provocando grandes olas y vientos racheados en Baja California Sur, donde había una alerta por tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro. Según la previsión, se esperan lluvias intensas e inundaciones repentinas a medida que Priscilla avance por la costa del Pacífico mexicano y, durante el fin de semana, por el suroeste de Estados Unidos.

En el Atlántico, la tormenta tropical Jerry se encontraba a unos 635 kms (395 millas) al este-sureste de las Islas de Barlovento del norte y avanzaba en dirección oeste-noroeste a 32 km/h (20 mph) con vientos máximos sostenidos de 105 km/h (65 mph), indicó el NHC en la madrugada del jueves.

Lea más: La tormenta Jerry podría convertirse en huracán el jueves: trayectoria actualizada

Se espera que gane intensidad de forma gradual y podría convertirse en huracán para el fin de semana. Entre el jueves y las primeras horas del viernes podría descargar entre 5 y 10 centímetros (de 2 a 4 pulgadas) de lluvia en las Islas de Barlovento norteñas, lo que supondría un riesgo de inundaciones repentinas, indicaron los meteorólogos.

Se activó una alerta por tormenta tropical para Antigua, Barbuda y Anguila, San Cristóbal, Nieves y Montserrat, San Bartolomé y San Martín, Saba y San Eustaquio y Guadalupe y las islas cercanas, dijo el NHC.

En el Pacífico, a pesar de haber perdido fuerza en las últimas horas, Octave seguía siendo una tormenta tropical a primera hora del jueves. No suponía una amenaza en tierra y probablemente se disipará más tarde en el día, de acuerdo con los meteorólogos.

Octave se ubicaba a unos 692 kms (430 millas) al sur-suroeste del extremo sur de Baja California y se movía hacia el este-noreste a 29 km/h (18 mph) con vientos máximos sostenidos de 64 km/h (40 mph), según el centro.