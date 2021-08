Prisilla Rivera anuncia su retiro del Voleibol

La capitana de la selección femenina de voleibol de República Dominicana, Prisilla Rivera, reveló este miércoles que se retira del deporte profesional tras su reciente paso por los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Después de más de 20 años en las diferentes categorías del proyecto nacional de voleibol femenino de la República Dominicana y de haber dado absolutamente todo de mí, incluso en ocasiones hasta más de lo que se me exigió, llega el momento de decir adiós con cierta nostalgia porque cuando amas lo qué haces como yo he amado este deporte, representar mi patria y mi gente es imposible no sentir esa punzada en el corazón”, dijo Rivera en su cuenta de Instagram.

La campeona panamericana agregó que se va con alegría y con la satisfacción de que no se quedó con nada. “Me esforcé al máximo, que no tengo cuentas pendientes conmigo y que cada gota de sudor siempre valió la pena sin importar el costo de cada una ellas”.

Confesó que jamás pensó que su carrera «terminaría de esta manera«, ya que siempre soñó con ganar esa medalla olímpica sin importar el color, la cual no pudo obtener en estos sus últimos Juegos Olímpicos. Sin embargo, expresó que su medalla será el respeto, el cariño y el apoyo que ha recibido y que seguirá recibiendo de su pueblo.

“Seguiré representando mi país, pero desempeñando otras funciones… aunque no me vean en la cancha, créanme que estaré por ahí cerca, jamás me alejare de mi familia que elegí y que ha recorrido este camino conmigo”, aseguró.

Indicó que su retiro se efectuará el próximo mes de septiembre en suelo dominicano.

“Nos veremos en la copa en septiembre para despedirme en mi casa, con mi público, con mi familia y llevar esa bandera en mi pecho, escuchar y cantar una última vez nuestro himno nacional dentro de la cancha”, escribió junto a una foto de ella.