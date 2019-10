Prisión permanente a mujer RD

La dominicana Ana Julia Quezada fue condenada ayer a prisión permanente revisable, la pena más elevada que se aplica en España, por el asesinato del niño Gabriel Cruz, de 8 años, hijo del hombre que entonces era su pareja.

La sentencia de este caso, que conmocionó el año pasado a la sociedad española, fue dictada por un tribunal de Almería (sureste) después de que un jurado popular la declarara culpable el pasado día 19 y los magistrados, además, añaden que cometió el delito con alevosía y la agravante de parentesco.

Asimismo, imponen a la condenada el pago de indemnizaciones por daños morales a los padres del menor en la cantidad de 250.000 euros (US 245,000) a cada uno de ellos. Tampoco podrá acercarse a ellos a menos de 500 metros por un periodo de 30 años. Junto a ello, tendrá que abonar los gastos ocasionados al Estado en las labores de búsqueda del menor, que ascienden a la suma de 200,203 euros (US 218,700).

La sentencia recoge el veredicto de jurado popular, que había declaró probado que la mujer mató de manera “intencionada y súbita” al niño en una finca de campo de la provincia de Almería (sureste español).

En su resolución, consideraron probado que, de forma intencionada, súbita y repentina, la mujer golpeó al niño y después, “procedió la acusada, con sus propias manos a taparle la boca y la nariz con fuerza, hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento” por asfixia.

Tras conocer la condena, el abogado de Quezada, Esteban Hernández Thiel, anunció que la recurrirá, por considerar que la pena es “controvertida”, ya que hay “jurisprudencia discrepante del Tribunal Supremo sobre la pena de prisión permanente revisable”, declaró el letrado.

El menor murió el 27 de febrero de 2018, el mismo día de su desaparición, pero su cadáver fue encontrado en el maletero de un coche que conducía Quezada el 11 de marzo.

Quezada, de 45 años, siempre defendió que mató al niño de forma involuntaria, ya que según su versión le tapó la boca para intentar callarle mientras le gritaba insultos denigrantes y no se dio cuenta de que lo estaba asfixiando.

Tras matarlo, lo enterró de forma provisional y al cabo de unos días lo desenterró para llevarlo a otra zona, ya que tenía miedo de que el punto de la primera inhumación fuera registrado.

Sin embargo, los agentes de la Guardia Civil, que ya sospechaban de ella, la siguieron y la detuvieron cuando transportaba el cuerpo en su automóvil.