  • Hoy
Solo cuatro de los 11 policías señalados de matar a cinco hombres en La Barranquita, en Santiago, fueron enviados a prisión preventiva por cuatro tres meses.

En tanto, los otros siete agentes deberán pagar una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora, además de presentarse periódicamente ante las autoridades.

La medida fue dictada por la jueza Yerixa Cabral, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago.

Los que irán a prisión preventiva son el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Jairo Mateo Morillo (sargento ), y el cabo Yohandi Encarnación.

Más detalles en breve…

