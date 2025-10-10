Prisión preventiva para «Disconfiaza» y «el Goldo» por muerte de «Nini» en San Francisco de Macorís 

A partir de las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra dos hombres imputados del asesinato de un joven el pasado mes de agosto en los alrededores del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

Los procesados Ricky Alberto Hernández (el Goldo) y Winder Jaime (Disconfianza) son imputados por el Ministerio Público de provocar la muerte a tiros al joven Luis Gustavo Grullón De Aza (Nini)

Durante la audiencia se declararon válidos los arrestos de ambos imputados, efectuados conforme a la normativa procesal vigente, por su vinculación al caso en investigación, ocurrido en horas de la mañana del pasado 26 de agosto.

Como lo pidió el Ministerio Público, la jueza Josefina Noemí Díaz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte, declaró el proceso de tramitación compleja, en virtud de lo dispuesto en los artículos 369 y 370 del Código Procesal Penal Dominicano, modificado por la Ley 10-15, al tratarse de un hecho vinculado a la delincuencia organizada.

La jueza dispuso que la prisión preventiva sea cumplida en un centro de corrección y rehabilitación, el cual no se especifica por razones de seguridad. Además, otorgó un plazo de ocho meses al Ministerio Público para presentar el requerimiento conclusivo.

El Ministerio Público indicó que los encartados están siendo procesados por supuesta violación a los artículos 59, 60, 265, 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal Dominicano, que sancionan la asociación de malhechores y el asesinato.



