El Partido Revolucionario Moderno (PRM) suspendió la celebración de los cinco años de gestión, que estaba pautada para este viernes 22 de agosto, luego de que el presidente Luis Abinader le solicitara no hacer esa actividad.

En un comunicado, el partido oficialista agradeció la comprensión de toda nuestra dirigencia y militancia. «Seguimos unidos, trabajando con responsabilidad por el futuro de nuestro país», dijo el PRM.

¿Qué alegó Abinader?

En una carta enviada a la Dirección Ejecutiva del partido blanco, el mandatario indicó que una de las razones de la petición de suspender la actividad se debió, no por falta de entusiasmo en sus filas, sino porque sobra responsabilidad.

«Que el país vea en nosotros no un partido que se distrae en medio de la dificultad, sino una fuerza que camina junto a su pueblo, hombro con hombro, en la búsqueda de soluciones», indicó Abinader en misiva.

Abinader no ofreció en su carta cuándo celebrar el lustro de su gestión, que en primera instancia había sido pospuesto del 17 de agosto al viernes 22 de agosto. «Ya llegará el día en que nos reunamos para conmemorar, y ese día será más luminoso porque vendrá después de haber cumplido con nuestro deber», dijo.

«Hoy, en cambio, nos corresponde redoblar la labor silenciosa, perseverante y eficaz que honra la confianza depositada en nosotros. Hagamos que esta decisión sea una lección de grandeza: que la política se engrandece cuando se convierte en servicio, y que la verdadera victoria es aliviar la carga de los dominicanos. Con convicción y gratitud, les saludo con afecto», concluyó el mandatario.