El Partido Revolucionario Moderno (PRM) aclaró que no es una línea de esa entidad el que se le requiera a empleados aficiarse al oficialismo, contrario a lo que sugirió Alex Ramírez, director administrativo del Minsiterio de Obras Públicas y Comunicaciones, como se ve en un video.

Ramírez dijo que «todos los empleados» de Obras Públicas debe ser inscritos en el PRM a través del sector externo.

«Sabemos que no es un trabajito sencillo, porque mucha gente está en este Gobierno, pero ustedes saben que no son del Gobierno, entonces, tenemos que convencerlos para que sean del Gobierno, no porque estén disfrutando de un salario, porque el Estado es para todos, sino que nosotros debemos de utilizar nuestra capacidad política para incentivar y motivar a esas personas a que se inscriban en el partido», dijo el funcionario.

«No es que usted va a ir con un formulario donde un empleado a decirle inscríbase, no, usted tiene que darle una motivación a esa persona de porqué la necesidad de que el compañero Luis Abinader continúe gobernando los destinos de esta nación y esa labor tenemos que hacerla con tranquilidad, sin arrinconar a nadie, utilizando la inteligencia y la capacidad para lograrlo», agregó.

En el video, también explicó que inscribir a los empleados públicos en el padrón del PRM es una «gran responsabilidad». «Yo diría que mayor que anteriormente, porque el partido ha determinado que el sector externo tenga responsabilidad de inscribir en todas las instituciones del Estado, en todos los ministerios, direcciones y administración del Estado a todas las personas que no estén inscritas en el partido», sostuvo.

En tanto, por la acción, el partido Fuerza del Pueblo advirtió que se prepara para someter una instancia ante la Junta Central Electoral (JCE) para que se impongan sanciones por el hecho.

