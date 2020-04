PRM asegura Gobierno no usó estado de emergencia para “romper” contagio Covid-19; reitera sobrevaluación

Los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) informaron que acudirán este lunes al Congreso Nacional a conocer la extensión del Estado de Emergencia solicitado por el presidente Danilo Medina, “pero se mantendrán alertas a que las medidas contra el coronavirus sean efectivas y que los recursos a invertir para detenerlo sean administrados con pulcritud y transparencia”.

En una declaración remitida hoy a los medios, el PRM deploró que el tiempo que le fuera aprobado al Ejecutivo para usar estas facultades excepcionales, en la primera etapa del Estado de Emergencia, “no fue utilizado por el Gobierno para planificar, organizar, y ejecutar el conjunto de políticas públicas efectivas para romper la cadena de contagio”.

Cuestiona además que en el período de emergencia el gobierno presuntamente se vio obligado a reconocer su “incapacidad” para organizar licitaciones diáfanas y pulcras para la compra de insumos de combate al Coronavirus, y que “candidatos oficialistas usaran fondos públicos en su provecho político”.

Citó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a todos los países incrementar sus programas de pruebas masivas y gratuitas; aumentar la capacidad instalada hospitalaria; endurecer las medidas de aislamiento social; y adquirir los Equipos de Protección Personal, entre otras medidas de carácter urgente.

“Resulta inexplicable que por incapacidad o negligencia del Gobierno todavía no se realicen pruebas masivas a los ciudadanos; no se habiliten hospitales temporales; no se aplique el aislamiento obligatorio y total recomendado por el Colegio Médico Dominicano; y no se adquieran con transparencia los insumos y equipos imprescindibles para combatir la enfermedad”, plantea.

Advierten que la pandemia del Covid-19 es una emergencia sanitaria, económica, social y política que requiere de la acción concertada de todo el liderazgo nacional para su solución definitiva.

“En el Partido Revolucionario Moderno entendemos que la prioridad del momento para todos los actores políticos, económicos y sociales es trabajar unidos para garantizar la atención sanitaria y la protección económica de los ciudadanos dominicanos”, señaló.

“Por esta razón, nuestros senadores y diputados aprobaron en el Congreso Nacional la solicitud realizada por el Poder Ejecutivo el 18 de marzo del 2020 para declarar el Estado de Emergencia Nacional durante 25 días”, agregó.

El PRM indicó que en su cuenta de twitter, Pontifex_es, el Papa Francisco escribió “En estos momentos de dolor, la gente hace muchas cosas buenas; pero también surgen ideas para aprovecharse del momento en beneficio propio, para obtener ganancias. #Oremos Juntos para que el señor nos dé a todos una conciencia recta, transparente”.

“Esta advertencia nos llega precisamente cuando detectamos evidencias de sobrevaluación de aproximadamente 1000 millones de pesos en una orden de compra de mil quinientos millones de pesos (RD1, 500 millones) para adquirir insumos y equipos necesarios para proteger y salvar las vidas de los dominicanos”, enfatizó.

Agregan que ante la indignación de ciudadanos, líderes de opinión y el candidato presidencial de esa organización política Luis Abinader, las autoridades no pueden eludir la obligación de “suspender esa onerosa operación de compra, si quieren recuperar la confianza necesaria para gobernar en estas circunstancias excepcionales”.

No se repitan escándalos. Consideran frustratorio que sea luego de los escándalos generados por las licitaciones organizadas por sus organismos, que el gobierno se vea obligado a “reconocer su incapacidad para conducir un proceso de compra diáfano y pulcro”, creando ahora una Comisión de Veeduría, “que reclamamos se le otorgue autoridad y poderes para evitar que vuelvan a repetirse los escándalos denunciados”.

“En otro aspecto, existen evidencias documentadas, en videos y fotos, de que el partido y candidatos del gobierno están usando en su provecho político recursos estatales, lo que es especialmente irritante y violatorio del espíritu solidario y respetuoso de la equidad y el ordenamiento legal que debe prevalecer en un momento tan pesaroso y delicado como el que vivimos todos en el país”, precisa el comunicado.

“Ahora el Poder Ejecutivo solicita al Congreso Nacional la extensión del estado de emergencia por 25 días más de lo previsto inicialmente, hasta que pueda lograr revertir la expansión del virus. El acto de aprovechamiento de la suspensión de los procedimientos ordinarios contenidos en la Ley de Compras y Contracciones para responder con agilidad en un Estado de Emergencia impide el otorgamiento sin condiciones de más facultades extraordinarias”.

“En consecuencia, los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esta ocasión aprobarán de forma limitada y condicionada la solicitud para extender hasta el 30 de abril del 2020 el Estado de Emergencia, por considerar que es un período de tiempo suficiente para tomar las medidas requeridas y frenar la expansión de la pandemia”, reiteró el PRM.

“Además, requeriremos que las autoridades del país apliquen con rigurosidad las medidas de confinamiento para cortar el contagio, se ejecute un agresivo plan de pruebas que permita identificar temprano los portadores asintomáticos y se canalicen las ayudas a las familias necesitadas de manera que puedan subsistir fuera de sus actividades económicas habituales”, puntualizó.

“Para nosotros en el PRM lo primero es trabajar sin descanso para garantizar el pleno estado de salud de los ciudadanos dominicanos”, subrayó.