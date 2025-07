Cuando los dioses fallan (6): PRM: ¡Cuidado eh, cuidado!

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue oficializado el 9 de septiembre del 2014. Tal y como ya lo hemos establecido en uno de los capítulos anteriores bajo el título general Cuando los dioses fallan y que busca culminar en la próxima entrega, este nació como consecuencia de una de las más terribles crisis por la que atravesó su organización madre, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

A pesar de que el PRM no surgió como una estructura sustentada sobre las bases de un liderazgo unipersonal, sino colegiado; sin embargo, desde un principio el país completo sabía que el gallo de pelea mejor preparado en su traba interna para la contienda del 2016, lo sería el hoy Presidente Luis Abinader.

Ahora bien, es justo decir, que en la actualidad, en esa organización hay una cantera de hombres y mujeres que al día de hoy tienen real vocación presidencial, aunque también debemos precisar, que algunos de estos dirigentes bien pudieran estar preparando el terreno no para el 28, sino para la contienda del 32.

Otros y con sus respectivos equipos, aceitan muy bien sus maquinarias, para en caso de no resultar favorecidos o favorecidas, tener como arma política su permanencia y la de sus correligionarios dentro del pastel de las reparticiones de un posible próximo gobierno de unos de sus compañeros o compañeras.

Según la matemática política de ese partido, al momento de la redacción de la presente reflexión, son 9 los aspirantes, más otro que amaga desde las gradas con presentar su propuesta, por lo que, y en un futuro no muy lejano, a lo mejor tendríamos una décima figura que bien podría venir a dinamizar aún más su activismo interno, y esto a su vez, le inyectaría un nuevo ingrediente al sancocho que allí se cocina.

Sin embargo (este podría ser el temor de una gran cantidad de perremeistas), de no quedar bien condimentado el asunto, el mismo se podría convertir en el detonante para que, y si no se sabe manejar el proceso, esto hasta lo podría sacar del poder (repito, si no se sabe manejar el proceso), lo que a su vez, y es también lo que algunos sectores han venido comentando, traería como consecuencia una nueva organización política a la que bien se le pudiera considerar como nieta legítima del partido de Miguel Vargas Maldonado.

Sin embargo (y esta es la otra cara de la moneda), de saberse manejar el proceso para la escogencia de la candidatura de dicho partido, el activismo que hoy se observa podría serle de mucha utilidad a la hora de sacar la cuenta mediática para medirlo con las demás organizaciones que adversan dicha entidad, pues al contar con una cantera de dirigentes que tienen (repetimos) real vocación de poder, quienes aspiran a la sucesión del actual mandatario Abinader y ayudado como expresara el doctor Guido Gómez en una reciente intervención a través de un medio, por los resortes de las nóminas que manejan, esto como es lógico provoca cierta sobreabundancia de información y atención hacia este partido al que nos estamos refiriendo en estos momentos.

Datos

Aspirantes a la candidatura presidencial del PRM, hasta el momento:

1. – Raquel Peña, Vicepresidenta del país.

2.- Carolina Mejía, Alcaldesa del Distrito Nacional

3.- David Collado, Ministro de Turismo

4.- Víctor D´Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD).

5.- Wellington Arnaud, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

6.- Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

7.- Tony Peña Guaba, director del Gabinete Social.

8.- Eduardo José Sanz Lovatón (Yayo), Director General de Aduanas

9.- Roberto Fulcar, exministro de Educación.