Respuesta de Paliza a los diputados.

Luego de la denuncia hecha por varios diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sobre una supuesta sustracción de bonos de Semana Santa en Santiago, la entidad política aseguró que desconoce sobre dicha ayuda para habichuelas con dulce, que se habría distribuido en las circunscripciones número 1,2 y 3 de esa provincia.

Una carta del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, dirigida este lunes 17 de abril a los congresistas Fausto Domínguez, Francisco Alberto Díaz y Nelson Marmolejos Gil, detalla que esa organización ha comprado bonos en establecimientos comerciales para ayudar a personas en condiciones de vulnerabilidad o para celebrar actividades conocidas, pero respecto a la denuncia que hacen los honorables, el oficialista indicó «no lo hemos hecho».

En ese sentido, aclaró que, contrario a lo que denunciarion los diputados, los bonos que son usados por programas de ayuda social del Gobierno, el partido «no participa en la distribución de estos», sino que se entregan directamente a la población beneficiada, «con altos niveles de confiabilidad y transparencia».

La denuncia de los diputados al PRM.

Le puede interesar: Juez Rodríguez Consoró dice fue destituido con el propósito de conseguir ‘views’ y ‘likes’

La denuncia

La denuncia que hicieron los perremeístas, que también son presidentes de las tres circunscripciones electorales de esta provincia, indica que una cantidad indeterminada de bonos fueron «sustraídos o distribuidos de manera medalaganaria por grupos incrustados» en la Dirección del partido de gobierno.

Al opinar sobre el tema, la presidenta provincial del PRM, Rosa Santos, dijo que la acusación de sus compañeros de partido no le quita el sueño, mientras que el secretario general provincial y alcalde de Puñal, Enrique Romero, tampoco le ve sentido a la denuncia.

“Esas son cosas que a mí no me quitan el sueño, porque para mí no tiene importancia. Los problemas que hay aquí son de mayor relevancia”, afirmó Rosa Santos, quien además es la gobernadora provincial de Santiago.

Una tarjeta sobre el bono navideño, entregado mediante uno de los brazos de ayuda del Gobierno, el Plan Social.

El partido se puso a disposición de los diputados.