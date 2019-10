PRM favorece conteo manual para transparencia proceso

El opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) pidió a la Junta Central Electoral (JCE) acceder al conteo manual como demanda el expresidente Leonel Fernández, quien ha denunciado que en las primarias del pasado domingo hubo un ataque al voto automatizado que varió los resultados.

Orlando Jorge Mera, delegado político ante la JCE, afirmó que su organización no tiene objeción con relación al proceso del domingo pasado que consideran culminó de forma exitosa para ellos.

Sin embargo, destacó que si hay algún sector de los participantes en las primarias que la tenga, debe ser atendido en aras de la transparencia y la armonía.

Jorge Mera también recordó que desde hace tiempo el PRM señaló que favorecía el voto automatizado para las primarias, pero debía acompañarse de una auditoría, la cual debe realizarse para despejar cualquier tipo de duda.

“Con ello estaríamos contribuyendo con la democracia y el fortalecimiento de nuestro sistema y la labor que ha desarrollado la Junta Central Electoral, que en lo que a nosotros respecta ha sido encomiable”, señaló Jorge Mera, tras su salida de la Dirección de Elecciones.

Señaló que la JCE ha estado llamando a una licitación pública internacional para una auditoría técnica del Sistema de Voto Automatizado.

Con relación al informe de las universidades sobre el sistema dijo que es importante, pero que el PRM no lo conoció a nivel de detalles.

La JCE ha explicado que la auditoría técnica que haría una firma internacional, no se concretó antes de las primarias porque los equipos del voto automatizado llegaron poco antes de las pruebas que debía hacer el organismo con miras al eventos.

Asimismo informó que esa auditoría se hará junto a a otra de la Organización de Estados Americanos y otras universidades después del proceso de primarias.

El voto automatizado también fue analizado por técnicos de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, pero los hallazgos no han sido conocido públicamente.