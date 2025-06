PRM, Fuerza del Pueblo y PLD

Por Luis Felipe Rosa Hernández

Cuando escribí el 16 de abril sobre “Las agendas partidarias”, prometí adentrarme en las agendas del PRM y de los partidos opositores mayoritarios: El PLD y la Fuerza del Pueblo.

Es generalizada la opinión de que el PRM como partido gobernante esta en la obligación de relanzarse si quiere continuar en el Gobierno. Eso significa que debe cimentarse alrededor de plataformas políticas y programáticas de profundo contenido social que le den identidad y lo conviertan en un verdadero referente partidario y no en una simple sigla sin contenido de redención popular y nacional. Debiera parecerse más a lo que fue el PRD bajo el liderazgo de Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez.

Ese relanzamiento y hacer una buena gestión de gobierno, debieran ser sus prioridades.

En cuanto a la Fuerza del Pueblo, sostengo que es un partido en proceso de construccion, con un líder establecido como lo es Leonel Fernández (su gran fortaleza) pero con un núcleo de dirección muy heterogéneo, compuesto mayoritariamente por antiguos dirigentes del PLD y funcionarios que gozaron de las mieles del poder y ahora con mucho deseo y esperanza de volver al gobierno de la nación.

Además, la dirección de la Fuerza del Pueblo está conformada por algunos boschistas de la vieja estirpe y por experimentados exdirigentes del PTD, encabezados por Antonio Florián, quien fue el presidente de aquel histórico partido que se ofrendó para darle legitimidad partidaria al grupo que abandonó al PLD para seguir a su líder Leonel Fernández, quien aspiraba a la candidatura presidencial.

En lo heterogéneo de la dirección reside la más grande debilidad de la FP. Leonel ha logrado, frenar las apetencias de ese liderazgo que ya fue gobierno, sin haber podido domarlo y someterlo. Ha aceptado y ha convivido con esa realidad.

Si bien es cierto que su liderazgo es la mayor fortaleza de la FP, no significa que esté libre de amenazas, no solo por los heterogéneo de su dirección en todos los niveles, sino también por las confrontaciones internas entre los que aspiran a posiciones de dirección y a candidaturas a puestos de elección popular. En ese partido existe un liderazgo emergente que compite por más poder como el de Radhamés Jiménez. Se suma el creciente apoyo a las potencialidades presidenciales de Omar Fernández, a pesar de la manifiesta fidelidad entre el padre y el hijo (pero no del Espíritu Santo). Es la razón por la que la FP, diferente al PLD, no tiene en su agenda actual la escogencia de su candidato presidencial.