PRM irá con padrón cerrado en su contienda interna, confirma Sigmund Freund

El delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la Junta Central Electoral (JCE), Sigmund Freund, abordó este miércoles diversos temas relacionados con el proceso interno del partido oficialista, así como la licitación para la nueva cédula de identidad y electoral.

Durante su participación en el programa El Sol de la Mañana, transmitido por RCC Media, Freund hizo énfasis en mantener una postura institucional dentro del PRM, pese a sus vínculos personales con algunos aspirantes.

“Todo el mundo sabe que yo tengo una relación de hermandad con Yayo Sanz Lovatón, pero mi rol dentro del partido no debe tomar partida”, expresó.

Contienda interna con padrón cerrado

Freund confirmó que el proceso interno del PRM se realizará bajo padrón cerrado, lo que implica que solo los miembros inscritos en el partido podrán participar en la elección de candidatos.

Aseguró que los aspirantes tienen la oportunidad de continuar la obra de gobierno del presidente Luis Abinader, destacando que el legado institucional será un eje central en la campaña interna.

Sentencia del TSE y aliados políticos

Al referirse a la reciente sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), Freund explicó que “quienes interpusieron los recursos son nuestros aliados”, en alusión a partidos que cuestionaron el orden en la boleta electoral y la entrega de recursos.

El TSE modificó sus disposiciones, lo que ha generado ajustes en la distribución de posiciones y financiamiento a las organizaciones políticas.

Proceso de licitación de la nueva cédula

Sobre la renovación de la cédula de identidad y electoral, Freund defendió la transparencia del proceso llevado a cabo por la JCE. “Tenemos que respetar la decisión de la Junta, es un órgano que se ha manejado con mucha transparencia”, afirmó. Aunque reconoció preocupaciones por la descalificación de oferentes y el posible sobrecosto de la propuesta final, reiteró que los partidos no participaron en la evaluación técnica y que solo fueron observadores del proceso.

La nueva cédula busca modernizar el sistema de identificación nacional, mejorar la interoperabilidad de datos entre instituciones públicas y facilitar el acceso a servicios electrónicos.