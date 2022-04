PRM juramenta ex dirigentes del PLD, PRD, FP y PRSC en Hermanas Mirabal

Por Rafael Santos y José Alfredo Espinal

Con la presencia de la secretaria general nacional, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Carolina Mejía y el Freddy Fernández, fueron juramentados decenas de ex dirigentes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP), Revolucionario Dominicano (PRD) y del Reformista Social Cristiano (PRSC), los cuales de inmediato se comprometieron a trabajar para la repostulación del actual presidente Luis Abinader, desde la provincia Hermanas Mirabal.

Al dirigirse a los presentes, Carolina Mejía expresó su entusiasmo por la gran cantidad de importantes figuras políticas, que pasaron este sábado a dar su apoyo a la entidad oficialista, en donde vaticinó que en esta demarcación el triunfo del presidente Abinader y el PRM en el 2024 será arrollador, ya que con estas nuevas juramentaciones, la segunda en menos de 45 días, queda demostrado que los opositores no tendrán nada que buscar.







Le puede interesar: 15 de mayo será convención PRM donde escogerán nuevas autoridades

En ese sentido, Mejía dijo, que en estos momentos, el PRM y la figura política de Luis Abinader se fortalecen cada vez más, lo que demuestra que el pueblo dominicano está apoyando todas las iniciativas que se han venido tomando desde el Palacio Nacional.

De su lado, Freddy Fernández, figura decisiva en estas juramentaciones, indicó, que el trabajo que se viene haciendo de cara al fortalecimiento de la figura del Presidente Luis Abinader, de quien dijo es hoy por hoy el máximo líder de todos los dominicanos, demuestra una vez más que el PRM ganará la contienda electoral del 2024 con un porcentaje mucho más elevado que la del 2020.

Precisó, que tanto él como los diversos equipos políticos y el suyo propio, están unificado en torno al fortalecimiento del PRM y del Presidente, como única garantía de que el desarrollo del pueblo dominicano continúe el camino del progreso y sobre todo de la transparencia y de los diversos proyectos que para beneficio de las grandes mayorías se han estado implementando desde los diversos ministerios del presente gobierno.

A nombre de los juramentados hablaron el doctor Evelio González, ex candidato a la alcaldía de Salcedo por la Fuerza del Pueblo y Domingo Rivas quien hasta el pasado viernes fuera secretario general del PRD, quienes expresaron que llegan al PRM en calidad de soldado raso, y comprometidos, a que el Presidente Luis Abinader continúe en el poder más allá del 2024, aduciendo que para ello, están siguiendo las orientaciones precisas de quien los llevó a esta nueva organización, el dirigente perremeista, Freddy Fernández.

Mientras que, Carlos Henríquez llamó a la militancia del PRM a continuar el trabajo de la unidad de la entidad, ya que es mediante esta, que este partido permanecerá en el poder bajo las directrices del actual mandatario Luis Abinader.

En iguales términos se refirió el diputado y presidente del PRM en la provincia Hermanas Mirabal Félix Hiciano, quien al igual que los demás dijo que en las actuales coyunturas y con estas nuevas figuras dentro del PRM, la oposición política del oficialismo ha quedado en desbandada.

Entre los juramentados fueron, Domingo Rivas (Memo), ex secretario general del PRD. Este pasó junto a su equipo, Valentín Fernández ex síndico del PRD en Salcedo, Yety Fernández, Octavio Fernández., Evelio González ex candidato a alcalde de la FP en Salcedo, Eliezel Espinal, Joseina Gómez la destacada intelectual mirabalenses e importante figura del PLD, María Esther Hernández, José Salcedo, Francis Cabrera, Hamlet Paulino, Cristian Ulloa ex dirigente del PRSC en Tenares y Jacobo Díaz.