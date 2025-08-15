PRM pospone actividad para conmemorar cinco años de gestión; conoce la nueva fecha

  • Hoy
El partido llama a sumarse a labores preventivas ante lluvias

SANTO DOMINGO. El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó la posposición del encuentro para conmemorar los cinco años de gestión del presidente Luis Abinader.

“El Partido Revolucionario Moderno informa a nuestra militancia y dirigencia que debido a las condiciones climáticas, la celebración de los 5 años de gestión del gobierno del presidente Luis Abinader, programada para este domingo 17 de agosto en el Polideportivo Nuevo Domingo Savio, se ha pospuesto”, indica un comunicado.

La actividad fue movida para el próximo viernes 22 de agosto a las 4:00 de la tarde en el Polideportivo Nuevo Domingo Savio.

El partido de gobierno argumentó que centrará la atención de sus militantes y dirigentes en ayudar a las autoridades en la labores de prevención y orientación de la ciudadanía llevadas por las autoridades del COE.

“Agradecemos su comprensión y les invitamos a sumarse a las labores de prevención y mitigación por el paso de la vaguada en curso y el Huracán Erin en todas las provincias”, concluyó el comunicado.

