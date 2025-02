Nueva York. Dirigentes de la seccional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esta ciudad manifestaron que un «grupo estratégico» del Partido Revolucionario Moderno (PRM) está promoviendo la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo (El Penco) por la entidad morada debido al avance que viene obteniendo a nivel nacional la candidatura de Francisco Javier García.

En documento de prensa firmado por dirigentes peledeístas, solicitando no ser identificados, sostienen que la propaganda sostenida anunciando la candidatura para el 2028 del Penco, arrastrada por los cabellos, es con el objetivo de evitar que sea Javier García el candidato presidencial oficial del PLD.

Especifican que Gonzalo no está aspirando, se ha alejado de la política y prueba de ello, dicen, es que declinó seguir siendo parte del Comité Político (CP) cuando el alto organismo se renovó en octubre pasado.

Asimismo, no ha dicho que aspira, no posee estructura como los demás aspirantes, no participa de encuentros partidarios ni en entrevistas públicas para que el pueblo conozca su programa de gobierno, no sale, no se oye, no habla, contrario a Javier García, sostienen.

Indican que se quiere distraer la atención de la dirigencia, militancia y seguidores del PLD con esa “bola de humo con Gonzalo”, y ante el asecho de los enemigos del partido esperamos que la entidad elija su próximo candidato presidencial lo más pronto posible, porque los partidos opositores mayoritarios tienen los suyos vistos y preseleccionados, tomando ventaja sobre nuestra organización de cara a las elecciones del 2028.

Expresan, que el gran miedo del PRM es que Javier García es un candidato con opción de poder o hacer ganar el poder en el 2028, por eso es que el «grupo estratégico» de partido de gobierno promociona a Gonzalo para tratar de «truncarle» el camino al próximo candidato oficial del PLD, Javier García.

