El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) acordó tomar una serie de medidas dirigidas a proteger a los consumidores que adquieren bienes y servicios a través del comercio electrónico, tras celebrar una reunión con representantes de diferentes empresas de ese sector comercial.





El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que la institución que dirige estableció una mesa de trabajo con miras a promover y adoptar medidas para hacer más seguro y confiable el comercio online en la República Dominicana, ante la cantidad de denuncias y quejas de muchos consumidores que han sido estafados y engañados a través de este este tipo de negocio.

En la reunión, que contó con la participación del secretario general del Defensor del Pueblo, Harold Modesto, en representación del órgano constitucional quien tiene la misión de velar por la buena administración pública y que fungirá como veedor de la referida mesa de trabajo, participaron, de manera virtual, representantes internacionales de varias empresas que se dedican al comercio electrónico, como Uber, PedidosYa y otras plataformas digitales.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, durante la reunión con el secretario general del Defensor del Pueblo, Harold Modesto y representantes de empresas de comercio electrónico.

El titular de Pro Consumidor manifestó que lo que se busca con este encuentro es que no ocurra ningún tipo de inconveniente entre el proveedor y el consumidor o usuario.



“No quisiéramos tener un solo caso que pudiera afectar a los consumidores”, agregó.



Alcántara explicó que a su llegada a Pro Consumidor muchas de esas empresas no se habían constituido y no tenían ubicación física en el país, por lo que se les emplazó a las mismas a tener instalaciones jurídicas “para que respondan por cualquier tipo de reclamaciones que realicen los consumidores, y ya la mayoría ha cumplido con este requerimiento”.



“Vamos hacer mucho hincapié en que las compañías que operan a través de la Internet deben tener establecido su domicilio y que también se manejen con transparencia”, dijo el titular de la entidad defensora de los derechos de los consumidores.



Asimismo, apuntó que es necesario que los intermediarios y propietarios de comercios que venden por las plataformas digitales “creen contratos firmes que puedan servir para garantizar los derechos de los consumidores al momento de presentar una reclamación.



Habla secretario del Defensor del Pueblo



De su lado, el secretario general del Defensor del Pueblo, Harold Modesto, quien participó en representación del titular de esa institución, Pablo Ulloa, indicó que hay que buscar soluciones a las quejas de los ciudadanos que compran o adquieren servicios a través de las plataformas digitales.



“Es importante destacar que el rol de nosotros, como institución que se dedica a la protección de los derechos fundamentales de las personas, es contribuir con el diálogo y buscar soluciones que garanticen los derechos de todos y todas”, resaltó Modesto.



En la reunión, Alcántara y Modesto señalaron, además, que se hace necesario tomar medidas en esa dirección, tomando en cuenta que cada vez son más los dominicanos que utilizan el comercio electrónico por la comodidad que esto representa y la variedad de artículos que pueden encontrar en la web.



Finalmente, ambos funcionarios acordaron promover la intervención del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), para garantizar que la operación comercial de cualquier empresa cumpla con lo que se ha establecido desde Pro Consumidor como garante de los derechos de los consumidores y usuarios.