Pro Consumidor le responde al PLD y FP: Dejen de manipular a la gente con los precios de los alimentos

Santo Domingo. – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, llamó a los dirigentes de los partidos de oposición a descontinuar la politiquería con los productos básicos de la canasta alimentaria, con el solo propósito de ganar adeptos con miras a las elecciones del 2028.   

Alcántara explicó que con esas “informaciones engañosas” la oposición busca estimular un aumento en los productos de primera necesidad, sin importarles las consecuencias que esto podría acarrear en perjuicio de los sectores más necesitados y vulnerables de la población.

El funcionario se refirió a declaraciones recientes de los principales dirigentes de los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), “quienes vienen desinformando a la población con noticias falsas sobre los precios de los alimentos básicos como el pollo, el arroz y otros”.

Exhortó a estos dirigentes a abstenerse de seguir fabulando con este tema, debido a que lacera a los sectores más pobres del país.

El titular de Pro Consumidor al ser abordado sobre el tema, aseguró que lo que respecta a la venta de la libra de pollo, “este producto nunca ha llegado a 125 pesos, por lo menos hasta el día de hoy, como vienen afirmando dirigentes de FP y el PLD”.

Sostuvo que se trata de una vieja práctica utilizada por algunos políticos o politicastros, que, en su afán por llegar al poder, recurren a la difusión de “manipulación informativa” sobre todo con temas sensibles como la comida, con el propósito de granjearse apoyo en el electorado nacional.

Insistió que el único fin de esas declaraciones falsas es manipular la opinión con miras a sacar ventajas electorales, “pero olvidan que este es un pueblo sabio e inteligente, que no se deja engañar fácilmente, y menos con noticias manipuladas que se pueden confirmar en un abrir y cerrar de ojos”.

Señaló que la inflación ha golpeado a todas las economías del mundo, y también a la República Dominicana, aunque en menor proporción que los demás países de la región, “no menos cierto es que el gobierno del presidente Luis Abinader ha enfrentado con éxito este flagelo”.

El funcionario manifestó que en los últimos días el equipo de inspectores de Pro Consumidor viene realizando recorridos por las grandes cadenas de supermercados, mercados y diferentes puntos de distribución de carne de pollo “y hemos visto que este producto de consumo masivo se mantiene dentro de los rangos proyectados por los sectores productores de la carne blanca”.

