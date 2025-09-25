Pro Consumidor y AERODOM colaboran para indemnizar afectados por apagón en AILA

El director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara aseguró que la entidad trabajará con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) para compensar a los usuarios afectados por el apagón del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) el pasado domingo.

«Nos reuniremos con las autoridades relacionadas con el caso para poder tener respuestas acabadas con respecto al tema del apagón.», señaló en una entrevista con la prensa.

Alcántara añadió que Pro Consumidor está levantando una investigación para recopilar todos los detalles relacionados con el fallo eléctrico, que afectó un número total de 47 vuelos.

Puede leer: Apagón el AILA: AERODOM debe pagar costos por daños causados a pasajeros y aerolíneas

Por otro lado, se recuerda que la Comisión Aeroportuaria reveló que el apagón de más de nueve horas fue provocado por el colapso del conjunto celda-seccionadora de media tensión de la terminal norte del aeropuerto.

Así lo reveló la organización, quien precisó en su informe preliminar que, ante el fallo eléctrico, no estaba disponible el circuito de respaldo (espejo).

«Es importante establecer que nunca se perdió el suministro de energía eléctrica de la red nacional (distribución) y de igual manera, siempre estuvieron disponibles las plantas de emergencia interna del AILA, resultando que la falla es responsabilidad total de AERODOM, debido a que se originó en un punto posterior a las instalaciones eléctricas de potencia, específicamente en un cable de transmisión a la terminal norte», destacó.

AERODOM deberá pagar costos por daños causados

En ese sentido, AERODOM deberá asumir los costos asociados a los daños causados a los pasajeros y a las aerolíneas tras el apagón.

La decisión se dio a conocer este pasado miércoles y fue tomada por la Comisión Aeroportuaria, indicando que AERODOM tendrá que indemnizar la suma de cinco millones de dólares (US$5,000,000.00).