Procedimiento para solicitar un pasaporte de emergencia en la Embajada de EE.UU.

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana compartió una guía de pasos necesarios para solicitar un pasaporte de emergencia, explicando cuáles son los documentos necesarios y cómo agendar una cita con la entidad.

Guía para un pasaporte de emergencia

1. Agenda una cita en la página web de la Embajada: do.usembassy.gov/Passports

2. Los documentos requeridos que se debe llevar a la cita:

  • Itinerario de vuelo
  • $165 dólares en efectivo o tarjeta
  • Una foto tamaño 2×2 pulgadas
  • Otra identificación o una copia de tu pasaporte anterior
  • El formulario DS-11

3. Si el pasaporte fue robado o perdido, se debe llevar el reporte policial. Según la Embajada, es muy importante llevar el documento oficial de la Policía Nacional debido a que necesita comprobar la veracidad del pasaporte perdido.

4. Solo se puede obtener un pasaporte de emergencia en la Embajada de Santo Domingo. No estará disponible en las agencias consulares en Punta Cana y Puerto Plata. Dichas agencias consulares ofrecen asistencia por arresto, hospitalización o el fallecimiento de una ciudadano estadounidense.

«Por favor llegue a tiempo. Si llega con más de 30 minutos de retraso, se cancelará su cita y deberá programar una nueva», indicó la entidad mediante un comunicado.

