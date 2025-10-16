Procesan a Vinicius en Brasil por supuestas perturbaciones en su fiesta de cumpleaños

  • EFE
Procesan a Vinicius en Brasil por supuestas perturbaciones en su fiesta de cumpleaños

Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, fue procesado en la Justicia brasileña por una supuesta «perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos» durante la gran fiesta que organizó en Río de Janeiro para celebrar su cumpleaños, confirmaron este miércoles fuentes oficiales.

El caso se tramita en el 9º Juzgado Especial Penal de Río, encargado de analizar la comisión de delitos menores, y se basa en la denuncia de un vecino del lugar donde el extremo de la selección brasileña celebró su 25 cumpleaños, entre el 19 de julio y la madrugada del 21 de ese mes.

Puede leer: O&M jugará semifinal de Caribbean Cup con Cibao FC

De acuerdo con la querella, citada por el diario O Globo, la fiesta, que tuvo lugar en una lujosa finca dedicada a organizar grandes eventos, como bodas o actos corporativos, causó mucho ruido y rompió el sosiego de la vecindad.

El denunciante afirmó que llegó a llamar a la Policía Militar, que constató la música alta y el griterío, y pidió a los asistentes que bajaran el volumen.

Vinícius y sus invitados acataron las órdenes de los agentes, pero cuando estos se retiraron, «el sonido volvió a alcanzar un volumen extremadamente alto», de acuerdo con el relato del denunciante.

¿A qué pena se expone Vinícius por su fiesta en Brasil?

Fuentes del Poder Judicial del Estado de Río de Janeiro indicaron que el próximo 6 de noviembre se realizará una audiencia preliminar sobre el caso.

Según la legislación brasileña, la «perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos» está castigada en el país con una pena de entre 15 días y 3 meses de cárcel, o el pago de una multa.

La prensa local informó en su día que Vinícius montó una macrofiesta para celebrar su 25 cumpleaños que incluyó conciertos, entre ellos uno del rapero Travis Scott, fuegos artificiales y hasta atracciones típicas de un parque de diversiones.

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Procesan a Vinicius en Brasil por supuestas perturbaciones en su fiesta de cumpleaños
Procesan a Vinicius en Brasil por supuestas perturbaciones en su fiesta de cumpleaños
16 octubre, 2025
‘El agente secreto’: ¿qué refleja la película elegida para representar a Brasil en los Óscar?
‘El agente secreto’: ¿qué refleja la película elegida para representar a Brasil en los Óscar?
13 octubre, 2025
¿Hacia una desintoxicación política en Brasil tras la condena de Jair Bolsonaro?
¿Hacia una desintoxicación política en Brasil tras la condena de Jair Bolsonaro?
11 octubre, 2025
Falleció Arturo Gatti Jr., hijo del legendario boxeador canadiense, a los 17 años
Falleció Arturo Gatti Jr., hijo del legendario boxeador canadiense, a los 17 años
10 octubre, 2025
El auge evangélico se modera: el Censo de 2022 muestra un  Brasil más plural y menos predecible
El auge evangélico se modera: el Censo de 2022 muestra un  Brasil más plural y menos predecible
5 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Una intervención urbana en clave regional

Una intervención urbana en clave regional

La ceguera de los políticos

La ceguera de los políticos

¡Playball! Juan Marichal recibe dedicatoria junto a su familia y amigos

¡Playball! Juan Marichal recibe dedicatoria junto a su familia y amigos

Casa Abierta: los adictos son enfermos, no delincuentes

Casa Abierta: los adictos son enfermos, no delincuentes

Presencia no es conciencia

Presencia no es conciencia

Edición Impresa, miércoles 15 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 15 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo