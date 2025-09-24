Procesiones y plegarias marcan el Día de las Mercedes en el país

Procesiones y plegarias marcan el Día de las Mercedes en RD- Foto Arlenis Castillo

Con fervor religioso y tradición, miles de dominicanos participaron este miércoles en las misas celebradas en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano.

La fecha, considerada de especial devoción mariana, reunió fieles en templos de todo el país, especialmente en el Santuario de Santo Cerro, en La Vega, epicentro de las celebraciones.

Desde tempranas horas, se realizaron eucaristías en parroquias, capillas y santuarios, donde los devotos elevaron plegarias por la paz, la salud y la protección de sus familias.

La misa principal en el Santo Cerro fue presidida por autoridades eclesiásticas y contó con la presencia de cientos de peregrinos que acudieron desde distintas provincias.

Asimismo se realizaron eucaristías en las diferentes iglesias católicas de Santo Domingo.

El Día de las Mercedes conmemora la aparición de la Virgen María en 1495, según la tradición católica, durante una batalla entre indígenas taínos y colonizadores españoles. Desde entonces, la Virgen de las Mercedes es considerada protectora del pueblo dominicano y símbolo de fe nacional.