Procesiones y plegarias marcan el Día de las Mercedes en el país

Procesiones y plegarias marcan el Día de las Mercedes en el país

Procesiones y plegarias marcan el Día de las Mercedes en RD- Foto Arlenis Castillo

Con fervor religioso y tradición, miles de dominicanos participaron este miércoles en las misas celebradas en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano.

La fecha, considerada de especial devoción mariana, reunió fieles en templos de todo el país, especialmente en el Santuario de Santo Cerro, en La Vega, epicentro de las celebraciones.

Desde tempranas horas, se realizaron eucaristías en parroquias, capillas y santuarios, donde los devotos elevaron plegarias por la paz, la salud y la protección de sus familias.

La misa principal en el Santo Cerro fue presidida por autoridades eclesiásticas y contó con la presencia de cientos de peregrinos que acudieron desde distintas provincias.

Procesiones y plegarias marcan el Día de las Mercedes en RD- Foto Arlenis Castillo
Procesiones y plegarias marcan el Día de las Mercedes en RD- Foto Arlenis Castillo
WhatsApp Image 2025 09 24 at 2.13.19 PM 3
Procesiones y plegarias marcan el Día de las Mercedes en RD- Foto Arlenis Castillo
Procesiones y plegarias marcan el Día de las Mercedes en RD- Foto Arlenis Castillo

Asimismo se realizaron eucaristías en las diferentes iglesias católicas de Santo Domingo.

El Día de las Mercedes conmemora la aparición de la Virgen María en 1495, según la tradición católica, durante una batalla entre indígenas taínos y colonizadores españoles. Desde entonces, la Virgen de las Mercedes es considerada protectora del pueblo dominicano y símbolo de fe nacional.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Procesiones y plegarias marcan el Día de las Mercedes en el país
Procesiones y plegarias marcan el Día de las Mercedes en el país
24 septiembre, 2025
Encendió escenarios de La Vega, Mao (Valverde) y Jarabacoa
Encendió escenarios de La Vega, Mao (Valverde) y Jarabacoa
23 septiembre, 2025
Liranyi Alonso destaca y clasifica semifinales en su debut del Mundial de Japón
Liranyi Alonso destaca y clasifica semifinales en su debut del Mundial de Japón
13 septiembre, 2025
Hallan osamenta humana en La Vega: pertenencias apuntan a persona desaparecida
Hallan osamenta humana en La Vega: pertenencias apuntan a persona desaparecida
3 septiembre, 2025
Domínguez Brito promete desarrollo nacional con enfoque en capital humano
Domínguez Brito promete desarrollo nacional con enfoque en capital humano
31 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Anécdotas y recomendaciones para comensales

Anécdotas y recomendaciones para comensales

Solidaridad y fe durante 25 años de trayectoria

Solidaridad y fe durante 25 años de trayectoria

El nuevo macartismo

El nuevo macartismo

Ver para creer

Ver para creer

Medicina legal: nuevo Código Penal

Medicina legal: nuevo Código Penal

No, la violencia sexual no es una moda

No, la violencia sexual no es una moda

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo