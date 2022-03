Proconsumidor cierra Tasty Diks, negocio que vendía postres en forma de vulva y pene

El Instituto Dominicano de Protección al Consumidor (Proconsumidor), mediante la resolución número 293-2022, ordenó la suspensión de comercialización al establecimiento Tasty Diks, un negocio que vendía postres en forma de vulva y pene, ubicado en la Zona Colonial de Santo Domingo.

«En virtud de los artículos 24 y 117 de la Ley 358-05 (…) procedió a realizar una inspección para verificar la denuncia interpuesta por la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur) respecto a la calidad, inocuidad e higiene de las instalaciones, comprobando la venta de productos en forma de partes íntimas del cuerpo y la entrada de menores de edad en compañía de un adulto”, indica la resolución de Proconsumidor, quien agregó que dicha evaluación al restaurante se hizo el pasado día 2 de marzo.

En ese sentido, indicó el organismo, ordenó la suspensión inmediata de la actividad comercial del establecimiento como medida cautelar.

Proconsumidor dio un plazo de cinco días hábiles para que dicho negocio presente al organismo que protege al consumidor en el país su defensa y los documentos que demuestren que no violaron lo establecido en la ley.

De su lado, la propietaria de Tasty Diks calificó el cierre como «falsas acusaciones», luego de informar a sus 17 mil seguidores en Instagram que ha recibido constantes acosos por parte de Proconsumidor.

«Ya esto lo anticipamos, ya que nuestro negocio ha recibido mucha visibilidad y apreciación de parte de todos. Como extranjera y como mujer me siento muy apenada de ver cómo mi país amado, al cual decidí volver con tanta alegría, me está poniendo tantas piedras en el camino para que no triunfe en él», aseguró Mayelin Beltré.

Tasty Disk, una restaurante que venía postres en la Zona Colonial ha causado sensación en las redes sociales: los weffles los hacían en forma de pene y vulva.

El negocio contaba con un menú específico para personas que quieran degustar los postres en forma de genitales. Para los que no opten por la oferta, existen los weffles corazón.

Este tipo de negocio no es nuevo. Existe en diversos lugares como Toronto, Madrid, Puerto Rico y México.