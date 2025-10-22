Procuradora imparte charla a alcaldes

Procuradora imparte charla a alcaldes

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, impartió una conferencia en la Liga Municipal Dominicana (LMD) sobre la protección del patrimonio público y las herramientas legales que aportan al promulgado Código Penal y la nueva Ley de Compras y Contrataciones. Acompañada del presidente de la entidad, Víctor D´Aza.

Una nota dice que la actividad fue dirigida a alcaldes y funcionarios municipales y los titulares de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y de la Dirección de Presupuesto, Milagros Ortiz Bosch y José Rijo Presbot. Expresa que destacó el compromiso con la transparencia y la buena gobernanza local que impulsa la liga y explicó la motivación del encuentro para: “continuar con las acciones de orientación y el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales”.

En tanto, D´Aza expresó que “hemos coordinado con la Digeig y la Procuraduría esta socialización dedicada a los nuevos tipos penales y sanciones establecidos en el nuevo Código Penal, en especial, aquellos vinculados al ejercicio de la función pública municipal”.

Según el texto, Ortiz Bosch valoró el esfuerzo de la procuradora para que sea aprobado un nuevo Código Penal y dejar atrás un texto con más de un siglo de retraso. “Conozco cómo en cada sesión explica las cosas de manera simpática, diferente, para que nos lleguen al corazón”.

