Procuradora imparte charla a alcaldes

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, impartió una conferencia en la Liga Municipal Dominicana (LMD) sobre la protección del patrimonio público y las herramientas legales que aportan al promulgado Código Penal y la nueva Ley de Compras y Contrataciones. Acompañada del presidente de la entidad, Víctor D´Aza.

Una nota dice que la actividad fue dirigida a alcaldes y funcionarios municipales y los titulares de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y de la Dirección de Presupuesto, Milagros Ortiz Bosch y José Rijo Presbot. Expresa que destacó el compromiso con la transparencia y la buena gobernanza local que impulsa la liga y explicó la motivación del encuentro para: “continuar con las acciones de orientación y el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales”.

En tanto, D´Aza expresó que “hemos coordinado con la Digeig y la Procuraduría esta socialización dedicada a los nuevos tipos penales y sanciones establecidos en el nuevo Código Penal, en especial, aquellos vinculados al ejercicio de la función pública municipal”.

Puedes leer: Proyecto de ley que modifica el Código laboral es enviado a Comisión de Trabajo

Según el texto, Ortiz Bosch valoró el esfuerzo de la procuradora para que sea aprobado un nuevo Código Penal y dejar atrás un texto con más de un siglo de retraso. “Conozco cómo en cada sesión explica las cosas de manera simpática, diferente, para que nos lleguen al corazón”.