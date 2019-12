Procuraduría entrega a instituciones más de RD$161 millones decomisados a redes de narcotráfico y lavado de activos

La Procuraduría General de la República (PGR) entregó este viernes a distintas instituciones gubernamentales y Organizaciones Sin Fines de Lucro (ONGs) más de RD$161 millones que fueron decomisados durante operaciones contra el narcotráfico y el lavado de activos en diferentes lugares del país.

Al hacer entrega de los valores monetarios, el procurador general de la República, Jean Rodríguez, dijo que la proporción que le corresponde a la Procuraduría General de la República serán utilizados para seguir fortaleciendo las áreas a cargo de la prevención y combate de esas peligrosas actividades del crimen organizado.

“Esos recursos nos permitirán seguir avanzando en el plan que llevamos a cabo para eficientizar la operatividad del Ministerio Público y garantizar que los fiscales cuenten con las herramientas y los equipos necesarios que les permitan seguir dando golpes contundentes a redes criminales como lo hemos venido haciendo en los últimos tres años en coordinación con los demás organismos a cargo del combate del narcotráfico”, expresó el procurador al pronunciar unas palabras durante el desarrollo del acto que tuvo lugar en el auditorio de la PGR.

La institución del sistema de justicia informó que en total este viernes fueron entregados RD$161,852,545.75 millones, de los cuales, como establece la ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Consejo Nacional de Drogas (CND) recibieron cada una RD$40,463,136,44, equivalentes al 25%, mientras que la Policía Nacional recibió 16,185,254.57, que representa un 10%, como establece dicha ley.

En el caso de los valores entregados a las ONGs, un total de 24,277,881.86, que representan el 15%, la distribución y categorización se hace atendiendo a una propuesta del Consejo Nacional de Drogas (CND) a través de un proceso de registro, evaluación y supervisión que dicho órgano posee.

En relación a los montos entregados a las ONGs categoría A, indica que de los RD$24,277,881,86 la Fundación Hermanos Unidos en Cristo, Desafío Juvenil Internacional, Desafío Juvenil Internacional, Teen Challenge International; el Mesón de Dios, Inc., Hogar Crea, Inc.; Hogar Crea Internacional, Inc; Ministerio Evangelístico Juan 3,16, Tratamiento Contra Adicciones; Ministerio Evangelístico Rescatados del Lodo, Nuevo Renacer, Fundación Casa de Restauración y Rehabilitación Dios es Fiel (FUNCADREDEF), recibieron cada una 1,462,523.00.

En tanto que a las ONGs categoría B, la Fundación Ciudades de Refugio, Inc; Guarabird, Inc., Ministerio en Cristo se Puede, Ministerio Evangelístico Carcelario Rescatando Adictos para Cristo, Inc, Misión Yeshua Trayer Temple Church Fundación, Inc., Asociación Casa Abierta Inc., Fundación Fénix y Reto a la Juventud, cada una recibió un monto de RD$1.023.766.10.

Mientras que a las organizaciones categoría C, la Casa del Alfarero, Centro de Restauración Gabaón, Fundación Volver Voluntarios Verdaderos, Inc., Fundación Centro Solidaridad de Santo Domingo, Proyecto Hombre, y la Asociación Contra Adicciones, recibieron cada una RD$585,009.20.

Explicó que con los RD$388,624,146.35 del pasado año, suman más de RD$550 millones la cantidad distribuida a las referidas entidades en los años 2018 y 2019, constituyendo la más grande de los últimos diez años.

Durante el desarrollo de la actividad, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Consejo Nacional de Drogas (CND) y la Policía Nacional al igual que la Procuraduría General de la República también expresaron que invertirán los recursos en la prevención y combate de la criminalidad.

En un comunicado de prensa la PGR destaca que producto del trabajo coordinado, las referidas instituciones han logrado en los últimos años dar fuertes golpes a grandes redes criminales, desarticulando sus operaciones e impactándole fuertemente en el aspecto económico, producto de lo cual se han obtenido las referidas sumas millonarias para reforzar las operaciones contra esas actividades ilícitas y garantizar mayor seguridad a todo el pueblo dominicano.